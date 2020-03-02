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不能把教职工看成是“万能公式”

张学炬

2020年03月02日09:22  来源：中国青年报
 
原标题：不能把教职工看成是“万能公式”

　　如今抽调教职工的现象在各地各区域普遍存在。文艺演出抽老师，单位比赛抽老师，文明城市创建抽老师，广告宣传抽老师……但凡能够管得着基层学校的单位或个体，一旦人手不足，首先想到的是教师；一些管不着基层学校的单位和个体，也变着法儿通过各地的教育主管部门借用师资。然而，教师是负责教育教学的专门人才，不是各行各业的“补丁”，更不是包打天下的“万能公式”。

　　由于职业特性，教师在写写画画、电脑操作、平台设计等方面，都是一把“好手”，因此被很多部门和单位看中。他们召之即来，来之能用，用之能好，用完后，可以轻松地挥之即去，无需报酬，安全，省事，高效，放心。多年来成为不少党政机关用人的“潜意识”，然而，其弊端也是显而易见的。

　　首先，干扰了正常的教育教学。众所周知，教育是一个特殊的行业，每个基层学校的教师都有自己分内的事儿要做。开学初，甚至没开学的假期集训期间，每位教职工的工作职责都是被定位好了的。什么时间干什么活儿，都有预定的轨道。每位教职工各司其职，各尽其责，才能确保育人的高效。一旦某位教职工被借调，空出来的“缺”需要很多人去弥补。如一位音乐教师或美术教师被借用，学校负责人或业务负责人要去协调，同班或邻班的各学科教师的教学计划被打乱，需要重新设计。学生也会因学科的变动，更改自己的学习计划。可谓是牵一发而动全身。

　　其次，对这些教师也是一种侵权。每位教职工都有自己的劳动权、休息权，一旦被借用，往往就会身不由己，成为忙碌的“陀螺”。如在特殊节点，参加各种文艺比赛的音乐教师，时常被要求双休日加班加点，而自己因此耽误的教学业务，还要抽空再补上。

　　（作者为山东省邹城市中心店镇老营小学教师）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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