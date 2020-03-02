原标题：一名大学教授的小学实验

作为一所民办学校，2015年创办的海南省澄迈县凤凰小学校龄不长。不过，与一般的民办学校不太一样的是，凤凰小学校长阳利平还有另外一个身份：海南师范大学教授，研究方向主攻课程与教学论。此外，她还是海南省引进的第1名教育学博士后。

从创办之初只有一名学生，到如今有了100多名学生，4年多过去了，阳利平才以教育专家的视角评定这所逐渐走上正轨的民办学校。

在阳利平看来，凤凰小学不只是一个大学教授的创业故事，更是自己的教研课题。

“教育是凭良心的”

创校之初，阳利平的办学思路就非常明确：解决教育理论与实践脱节的问题，实现产学研一体化；通过对小学基础教育的研究和实践，探索出一个卓越人才培养模式。

目前，凤凰小学共有27名教职员工，其中教师21人。这些持证教师是落实阳利平办学理念的最终执行人。

当童照春还在国防科技大学教书的时候，这位副教授就有个理想：退休后到小学教一群孩子，尝试一下数学教育的思想在小学生当中如何实施。

童照春的理想变成了现实。退休后，他来到凤凰小学担任副校长，并兼任数学教师。他和阳利平的理念一致：数学不是背几个公式，而是锻炼一种思维方式，让孩子能够举一反三。“只有教给孩子们学习方法和思维方法，才能达到终身学习和发展的目标”。

在凤凰小学教六年级数学的第一个月，这位昔日的大学教授感到很迷茫：孩子们的数学思维参差不齐，有的孩子是启而不发，有的孩子存在思维惰性。

童照春没有轻言放弃。每当看到孩子们好奇和求知的眼神，都让他有更多的动力坚持下来。

“对于基础比较差的学生，我会逐个找出他们的短板，分析每次考卷中做错的原因，直到他们学会为止，然后重新组织考试。”童照春说。坚持个性化教学，童照春的工作量激增，孩子们在课后还有不断的问题“轰炸”，让他感叹“小学教育比大学教育辛苦多了”。

经过一个学期的实践，有的学生进步飞快。“有一个孩子，我刚来时数学只考了5分，现在能到60分了。”凤凰小学的及格线是90分，虽然还有距离，但童照春很有信心。

蔡雅婧一直都记得导师阳利平的教导：让学生喜欢你的前提是上好每一堂课，有专业素养才有学科魅力，有道德修养才有人格魅力。

“10个月，忘了在凤凰小学流过多少泪，忘了情绪崩溃过多少次，忘了顶着多大的压力熬着多长的夜，忘了开过几公里的车，发过多猛的火。只知道我的性格悄悄在变化，知道专业技能的磨练是实打实地受苦……不是与生俱来的天赋，是日复一日年复一年的积累与沉淀。”这是蔡雅婧在凤凰小学教学的最后一周写下的话。

这10个月的教学经历让蔡雅婧受益匪浅。2018年蔡雅婧硕士毕业后顺利考入北师大附中海口中学，她依然记得在严格的面试选拔中，一位白发苍苍的考官对她说，“你讲得真的很好”。

入职一个月后，学校举行了“教学比武”，请专家来评课，蔡雅婧得了一等奖。当时有位从北京来的老教师对她说：“小蔡，你的教龄至少在5年以上。”

邝丽彬目睹导师阳利平是如何将教育理想付诸实践。2016年硕士毕业后，她选择继续留在凤凰小学，继续践行新的教学理念。

阳利平的学生叶汇彬说：“凤凰小学不仅为我提供了一个实践平台，也让我打开了一扇观看学术风景的窗。”

阳利平选出拥有教师资格证的优秀硕士生和本科生到凤凰小学教课。她的要求之严，也是有目共睹。

海南师范大学的一名在校大学生因为数学教得不错，阳利平让他到凤凰小学尝试教学。但是阳利平发现，原本应该是严肃的课堂，该老师却很随便。备课不用心，对学生也疏于管理。

“后来我发现他允许学生抄作业，就去问他，他说学生不会，哪怕抄一遍也好。但我认为学生不会，老师有责任教会，他的责任心还不够。”阳利平说。不到一个月，阳利平就叫停了这名教师的课程，把他替换下来。

“教育是凭良心的。也许父母不会知道孩子抄作业，但我不能放任孩子这样做。凤凰小学的老师都要做到有责任感。”阳利平说。

4年来，阳利平亲自带出来的63位本科师范生、硕士研究生在凤凰小学历练后走上新的工作岗位，不少人成为教学骨干。

不一样的课程表

“每次开学，周边学校的一些老师会来‘偷拍’我们的课程表，也会来旁听我们的课程。”阳利平笑着说。她也很欢迎大家来交流和提意见。

“我们的课程都是根据国家小学课程标准制订的，比如语文和数学是7节，那我们就做7节，不会压缩其他的课程。”阳利平介绍。

凤凰小学每间教室门口的墙壁上都贴有该班的课程表。在六年级的课程表上，中青报·中青网记者看到，除语数外等主要科目，每周还设置了国学课、美术课、游泳课、弹琴课、舞蹈课、阅读课各一节，演讲课与家长讲坛课分单双周轮流开设。

“我们强调素质教育，一些看似与学习无关的课程，实际上大有用处。”阳利平说，比如，很多孩子非常聪明，但上课注意力不集中甚至不爱读书，学校邀请全国非物质文化遗产继承人来教剪纸课，刚开始上课时，孩子们剪得乱七八糟，一段时间后，孩子们剪的东西像模像样，注意力也变得集中了。

阳利平介绍，学校通过因材施教，让一些“学困生”发挥自己的特长，重新树立在学习上的自信，最终实现整体转变。

凤凰小学有个特色课程——家长讲坛，每周有一节课需要家长与孩子共同来上。阳利平说：“除了学校教育，家庭教育也是不可或缺的一环。我们在学校教育孩子要讲文明，却发现有些家长来上课，穿拖鞋，大声喧哗，还会随地吐槟榔。家长讲坛开了半个学期之后，这些现象没有了。”

不过这门课刚开始时却没那么顺利。2016年年初，在学前班的一次家长讲坛上，两个家长发生了争执。“那堂课讲《大学》，‘大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善’，一名家长听了把书一扔，说孩子这么小根本听不懂，另一名喜欢课程的家长和他在课堂上吵了起来。”阳利平说。她开始反思课程并做了家长意见调查，得到的反馈是支持的家长居多，她决定把课程继续开办下去。

“经过几年坚持，现在如果耽误了家长论坛，家长还要求补上呢。陪伴是孩子成长最温情的告白！”阳利平说。

在教学方式改革上，阳利平倡导“蓝天下的学校”“生活即课堂”，经常在花园里，在池塘边，在研学旅行之路上，引导学生开展自主合作探究式的学习。

“针对小学阶段的孩子，我认为以情商来促进智商发展非常重要，它能激发其学习兴趣，让孩子爱上学习。”阳利平表示。

在澄迈县教师研训中心副主任蔡兴飞看来：“凤凰小学倡导‘蓝天下的学校’，让人耳目一新，通过生活来学习、寓教于乐，一定程度上解决了书本和生活存在一定脱节的问题，无形中减轻了学习的难度。这种践行素质教育的理念，为学生提供多角度全方位的培养，用卓越的理念去教育和引导小学生的思路还是值得学习和借鉴的。”

“老师，我的小孩儿变了”

戴维远是凤凰小学两名三年级学生的家长，他的孩子从学前班开始就在凤凰小学就读。“4年了，孩子最大的变化就是外向了许多，见人主动问好，喜欢看书了”。

很多家长告诉阳利平，孩子来这里上学变化很大。“很多孩子来报名时，会躲在父母身后，声音很小，半个学期后，孩子变得很活泼，敢于表达。”阳利平说：“我们就是通过演讲、英语话剧、家长讲坛这些课程的设置，让他们变得大胆、自信。”

“就算是一块石头，我也要让你开始唱歌，这是凤凰小学的办学理念之一。”

让阳利平印象深刻的是，在办学的第三年，有位家长来凤凰小学求助：自己上三年级的儿子江山（化名）已经半年没有发出声音了，不跟任何人说话，但是他依然会做动作。家长问阳利平该怎么办，阳利平说，你把孩子带过来吧。

第一次见面，经过阳利平的启发，江山终于开口了，虽然仅仅说了6个字，但是家长看到了希望。一个半月后学校开学，家长把江山送来了，阳利平没有对任何老师透露孩子的情况，老师们都认为他是正常的孩子，偶尔会向阳利平反映：江山上课不太爱回答问题，总是闷不作声。阳利平依然对江山的情况只字不提，让老师们去研究怎么让他愿意回答问题。慢慢地，江山开始跟人交流了，也可以和老师简短对话。

有一次江山和大家一起在食堂吃饭，他的母亲来了，一开口就大声喊：“江山你就是个哑巴，你……”阳利平很生气，立马打断她，把家长拉了出来，“我说你怎么能这么说孩子呢，他是哑巴吗？你怎么能给他这种暗示呢，这种暗示太失败了，以后不能这样了！”

半个学期后，江山能在红旗下演说了；一个学期后，他能大声地用英语作演讲了。

阳利平表示这样的例子有很多。她说：“我的理念是挽救一个孩子，就是挽救了一个家庭。我的学校有100多个孩子，我们把这些孩子培养成有出息的孩子，这100多个家庭，就会有未来。”

把房子卖了办学校

“教育改革不在于口号，是脚踏实地做出来的。”阳利平说。

初到海南的前4年，阳利平一直在思考如何将自己的教育理念能够更好地和实践相结合，能用实践去深入检验理论。阳利平先后参与了当地中学的“助飞工程”以及“初高中一体化”人才培养模式改革探索，教学改革成效受到媒体广泛关注。

2013年9月，阳利平牵头成立了“小学卓越人才培养模式创新”课题研究组。“当时，海南师范大学提倡产学研一体化，很支持大学教授创新创业。”阳利平说。她决定不走寻常路，建一所小学，践行自己的教育理念。

办学校，钱从哪儿来？

为了解决资金问题，阳利平拿出3个课题经费共7.5万元，又卖掉了自己在海南和湖南的房子，把筹到的500多万元全部投入凤凰小学的创建中。租赁场地、装修校舍、配置设施，学校有了硬件。

阳利平告诉自己的学生：如果有志于做教育实验探究的，可以来试试。有7个人报名，分别来自语文、数学、美术等各个方向。他们就成了凤凰小学的第一批授课教师。

当地很欢迎大学教授办小学。拿到办学许可证之后，2015年9月15日，凤凰小学正式开学了。

当时，学校仅有的1名学生和7名老师。他们和这名学生的家长一起见证了凤凰小学的开学典礼。

“这名学生的家长是演员，原本要把孩子带回北京上学，听说海南有这样一所学校，立刻让孩子留了下来。”阳利平介绍，虽然只有一名学生，但课程完全是按照学校标准开设的。

一名学生的学费不足以维持一所学校的运转。当时，阳利平的压力很大：以教师的工资为例，学校的教师工资都高于当地水平。那段时间阳利平非常憔悴，还要兼顾大学的教课等任务，经常要通宵。阳利平的家人也持反对意见：原本可以过安稳的生活，而现在除了承受经济的压力，还要承担超负荷的工作。

“不过他们嘴上说我，但行动上还是支持我，因为这是我的教育理想。”阳利平说。

为了维持学校的运转，按时给老师们发工资，阳利平把自己的工资基本投入到办学中，还要向亲戚朋友借款。办学第二年，学校有了30多个学生，阳利平收了学费就赶快把借的钱还上一些。

2018年，除去硬件设施的投入，凤凰小学基本实现收支平衡。阳利平介绍，2019年有了十几万元的结余。

阳利平坦言，自己不想靠办学赚钱，凤凰小学一学期的学费仅是当地其他民办学校费用的一半左右。目前学校在校生110人左右，澄迈县教育局给学校批了450个学位，但为了保证教学质量，她规划最多只招250名学生。

为了把更多精力放在专业的研究上，阳利平辞掉了在大学的很多行政工作。现在，除了担任海南师范大学教育学本科和研究生4个课程的教学工作，阳利平的大部分时间都会待在凤凰小学。

蔡雅婧说：“初到凤凰小学，当时最让我佩服的不是年轻教师们精彩的课堂，而是我的导师，从早到晚十几个小时，她坚持听每一节课、评每一节课。一天下来我都疲惫不已，阳老师能始终微笑耐心地作点评。”

“我会定期给每个班上课，这样可以全面地了解这个班的学习状态如何，思维是否活跃，态度认不认真，学习方法是否多样，班风好不好。每周例会一次不落，把日常观察到的问题都在例会上和大家讨论，找到解决办法。”阳利平说。

由阳利平牵头成立的课题组撰写的《小学卓越人才培养方案（实验稿）》《小学卓越教师专业标准（实验稿）》还在完善当中。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”阳利平一直在践行着自己办学的“初心”，她说：“这是我的责任。”

李争艳 中青报·中青网记者 任明超

(责编：郝孟佳、熊旭)