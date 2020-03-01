北二外开展网络班会 “顾妈妈”与学生线上谈心

2月27日上午，北京第二外国语学院党委书记顾晓园通过视频连线的方式为旅游科学学院会展181班的同学们开了一次名为“心之约”的网络主题班会。

在这次特殊的主题班会上，被孩子们昵称为“顾妈妈”的顾晓园书记，与孩子们在线谈心，她既想要了解同学们的生活和学习情况，也想要听听大家有什么困难需要学校帮忙解决。

班会首先请身在湖北孝感的旅游科学学院2019级硕士研究生段壮发言，他是本次班会的特邀嘉宾，他的妈妈和哥哥至今战斗在抗疫一线。通过网络，段壮向牵挂他的“顾妈妈”和同学们分享了自己的战疫生活。

作为一名二外学子，同时也是一名学生党员，段壮积极调整心态，坚持写作“湖北记疫”，记录战“疫”故事，记录自己所受的感动和激励。不仅如此，段壮还加入了学校由湖北籍学生党员和留校学生党员组建的临时党支部。他说：“我要像我的家人一样，勇敢面对疫情，并坚持学习，与千千万万的勇士并肩‘作战’！”

张翊轩、阿赛尔古丽、卓玛次等同学也纷纷向大家介绍了自己的情况，并分享了自己在战“疫“时期的感受。孟子煜同学说；“所谓勇气，是人们在明知风险的时候，依然选择做我们该做的事。” 孟子煜的妈妈此时正作为抗疫一线的工作者，在国航隔离观察区近距离接触数百名集中隔离的疑似病例，她坚持工作多日，至今没有回家。从她身上，孟子煜同学理解了勇气的含义。

听到了大家分享的抗疫故事和体会，“顾妈妈”频频为同学们点赞。她也嘱咐大家，在这段时间，一定要学会思考，更“希望同学们付诸行动，做一个转危为机的行动者、做一个孝顺父母的行动者，以实实在在的行动支持国家”，这实实在在的行动，落实到每个同学身上，就是“在家做好防护、努力学习、加强锻炼、规律作息，待到疫情结束后都能健康平安返回校园”。

在网络班会中，旅游科学学院分党委书记古丽娜老师、旅游科学学院党委副书记高凌云老师、会展181班班主任许忠伟老师分别向同学们表达关怀、寄予嘱托，鼓励同学们克服眼前的困难。针对长时间在家封闭可能出现的不良情绪，古丽娜老师还特别从心理学的角度和同学们分享了如何调整心态，以及如何面对一些心理不适和情绪反应的经验。

班会的最后，在“顾妈妈”的带领下，全体师生面对镜头，共同写下了“心中的话”——“中国加油！湖北加油！二外加油！”，并郑重承诺：疫情当前，二外人一定严守纪律、坚守在家、刻苦学习、履职尽责。

本次网络主题班会是2020年学校“心之约”工程结合当前疫情实际推进的一次创新实践。通过在线视频的方式，师生们彼此温暖关爱、互助共勉，不仅激发了师生们珍爱生命、心系家国的责任担当意识，也让师生们心手相连、争作表率，在打赢疫情防控攻坚战中拧成一股绳，二外人齐心作出自己的抗疫贡献。

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)