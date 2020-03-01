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迫切而重要的任务（凭栏处）

李  奕

2020年03月01日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　对于广大教育工作者来说，更尊重教育本原、更符合教育规律、更贴近孩子需求、更主动地优化教育供给，成为这个特殊时期迫切而重要的任务

　　

　　随着全国各地陆续开设“空中课堂”，居家学习已成为延迟开学期间的特殊教育模式。

　　开学可延期，但成长不能“延期”。对于孩子们而言，不管是否上新课、是否走出家门、是否亲近同伴，新的一年，每一天都是崭新的，每一天都有成长的需求，每一天都在汲取新知、积淀思考、积蓄力量。

　　对于广大教育工作者来说，更尊重教育本原、更符合教育规律、更贴近孩子需求、更主动地优化教育供给，成为这个特殊时期迫切而重要的任务。

　　在供给策略上，要实现从“给予”到“激发”、从“被动”到“主动”的转变。这就需要广大教师顺应“学生是教育主体”的理念需要，调整心态、转换角色，从“给予者”“输出者”转变为“鼓励者”“调动者”，主动放手，强化鼓励和激发。特别是不可一味依赖网络课程的单向输出，需做到线上与线下相结合，线上聚焦高密度、短时长的讲授和指导，线下促进自主学习与研究性学习。实现线上指导、线下活动，偶用网络、重在调动，重构组织、鼓励交流，连动存量、注意协同。让学生在主动观察、研究思考、交流分享中，实现更有价值的自主成长。

　　在供给内容上，重在道德修养、健康常识、科学素养、艺术修养、劳动实践、体育健康等多方面的知识提供，将重点放在学生思想的丰富、身心的健康，以及能力和素养的提升上。特别是要拓展多渠道、多载体、多元素的教育形式，如班会、小组讨论、分享与展示等，打造“超量供给、限量选用”的资源池，给孩子们提供更多样、更科学、更适宜的教育供给。

　　教育之所以生动而丰富，就是因为充满生命力、富有个性、特点和无限可能。这就要求广大教师在供给节奏上，充分发挥智慧，注重长短周期结合，既要有每日活动，如每天都坚持体育锻炼、语言类学科的听说训练等，也要有以周、月为单位的“长周期项目”，如单元自学、读书计划、专题学习等。鼓励同学们在点滴之间、潜移默化之中，养成好的行为习惯和学习习惯，获益终生。

　　当然，不同学段的孩子，需要根据不同的年龄特点因材施教，因人而异、因地制宜。比如对于学前幼儿，要落脚在“老师为年轻家长提供育儿良方”上；对于中小学生，要落脚在激发与鼓励上；对于大学生，要落脚在基于个性成长的自主学习和自我管理上。

　　特殊时期，带来特殊的挑战。广大教育工作者应以更高的视野、更宽广的胸怀、更冷静理性的思考，主动对教育教学的供给进行优化，促进教育的内涵发展，为教育的发展前行积蓄更大的力量。

　　（作者为北京市委教育工作委员会副书记）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月01日 05 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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