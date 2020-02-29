国际青少年编程竞赛中国区在线选拔赛等你挑战

中新网上海新闻2月28日电 (缪璐)庚子新春，新冠肺炎疫情牵动着每一个国人的心。自疫情发生以来，ICode组委会一直在关注疫情的进展，疫情虽然让我们无法外出，但是通过网络也拉近了我们之间的距离。

ICode组委会为发挥网络教育学习的优势，提前开通学习平台，开放相应的比赛平台，于2月15日正式启动第二届国际青少年编程竞赛中国区选拔赛。开赛以来，过万名全国学子在平台上学习，竞赛！

本次竞赛是为了给全世界的孩子提供免费在线学习编程的机会，即使是编程零基础的孩子，通过参加比赛，也会对编程有更加系统的了解，同时会有效的增强孩子的计算能力和逻辑思维能力。所有学校与个人皆可以通过国际青少年编程竞赛官网进行报名参加。

ICode的愿景是建立免费的基础编程教育，全世界的孩子都能够免费学习编程。“国际青少年编程竞赛”是由非营利组织ICODE在全球举办的国际比赛。ICODE致力于在全球范围推广和普及青少年编程教育，让每一个孩子都有机会免费学习编程。该大赛旨在将来自全球的孩子聚到一起，完成全球最大规模且最具挑战的项目。

此项目受启发于2016年以色列的试行项目。此项目举办得非常成功，共有七万名学生参加线上编程比赛，其中有三百名优秀学生受邀参加线下冠军赛。有此经验，我们进一步推动举办第一届国际青少年编程大赛。来自全球的学生可以在比赛平台上免费学习编写代码。参加本次竞赛的个人、机构和学校，ICode均会为其积极推动青少儿编程普及教育的努力和贡献而颁发表彰。

2019年5月1日开赛以来，首届国际青少年编程竞赛，受到了全球22个国家近万名学生的积极参与。通过此次比赛，让我们看到了学生们丰富的想象力，给予了我们很大的信心。2020年第二届选拔赛预计会有来自全球近100个国家超过1000万学生参与。

2019年12月1号，Icode以色列比赛开始，已有4万多名的以色列学生参加了这次比赛。在后来的正式比赛中，有超过30万以色列学生参加，覆盖以色列全国50%以上的学生。

同时，本次比赛也受到了印度、西班牙、英国、尼日利亚、肯尼亚等多国政府的关注，2020年初，ICode将在这些国家开展起来。

2020年初，ICode正式进入印度，预计覆盖印度超过100万的学生。

2019年12月29日，首届ICode国际青少年编程竞赛中国区总决赛在成都高新区打造的双创地标菁蓉汇正式开赛，近百名中国优秀选手齐聚一堂。出席本次活动的特邀嘉宾有：ICode高级代表katyusha,成都高新高科公司董事长许君如，立乐教育科技(上海)有限公司CEOAmiDror,百度大脑资深产品运营师付洋，联通高新大数据人工智能科技(成都)有限公司总经理龙远朋，微软(中国)有限公司西区战略负责人邓陶然等。

成都高新高科公司董事长许君如就当天论坛的主题人工智能与教育发表了讲话：2017年7月国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，提出到了2030年实现人工智能理论、技术与应用，总体达到世界领先水平。成为世界主要人工智能创新中心，形成一批全球领先的人工智能科技创新和人才培养基地，晋升创新型国家的前列目标。

百舸争流，脑力激荡，从2019年五月份开始，我们的ICode国际青少年编程竞赛经历了初赛和决赛两个阶段，有来自全球各地22个国家，上千所学校数万名学员参加了这次活动，并涌现出了一批优秀的编程小能手。

决赛项目环节，每个小朋友都是信心满满，在决赛现场向大家展示自己的作品。其中，张同学基于百度EasyDL平台图像分类技术方向制作出乐器照片自动识别程序，经过多次修改，最终的正确率为98.47%。

此外，其他小选手的作品还有诸如受小选手兴趣驱动的“宠物狗百科识别”“字体识别“等模型，以及小选手对日常生活洞察而创作的作品，如“爷爷奶奶用药指南”、“坐姿端正识别”等模型，而基于对社会环境问题的关注而创作的诸如“水源污染判断”、”森林火灾预防”等作品也不在少数。

这些模型不仅蕴含了孩子们对生活细微之处的观察力，更培养了他们的AI思维能力，让青少年体会到在生活中发现问题并用科技解决问题的快乐。

从Scratch编程到创客教育，循序渐进，不断提升着每个孩子的信息技术素养。一群志同道合小伙伴聚集在一起，我们看到每个孩子脸上都洋溢着幸福的笑容。

2020年2月15日，第二届国际青少年编程竞赛中国区选拔赛初赛正式开启，比赛上线以来，已有过万名学生，上百所学校机构参与了本次竞赛。这些孩子们对编程有着极高的热爱，在完成自己学业课程的同时，总会抽出固定的时间来学习编程。

在他们眼里，通过编程的学习，不断迸发出一些创新思维的火花，是他们热爱和执着最好的回报。本次比赛为普及型的编程教育，零基础的学生一样可以参加。

(责编：冯粒、曹昆)