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教育部：稳妥审慎研究今年高考实施方案 及时向社会公布

2020年02月28日11:26  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，会稳妥审慎研究制定今年高考具体实施方案和相关工作安排，及时向社会公布。

“一方面，我们正会商有关部门及各地方研判疫情发展情况，研判疫情走势。另一方面，我们也在组织专家评估疫情对考试组织、考场防疫、交通出行、命题制卷，命题制卷及中学教学等各方面因素的影响，全力保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康。”翁铁慧说。

(责编：孙竞、熊旭)
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