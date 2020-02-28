教育部：稳妥审慎研究今年高考实施方案 及时向社会公布

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人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，会稳妥审慎研究制定今年高考具体实施方案和相关工作安排，及时向社会公布。
“一方面，我们正会商有关部门及各地方研判疫情发展情况，研判疫情走势。另一方面，我们也在组织专家评估疫情对考试组织、考场防疫、交通出行、命题制卷，命题制卷及中学教学等各方面因素的影响，全力保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康。”翁铁慧说。
报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元
日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。
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8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学
教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。
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