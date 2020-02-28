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北京科技大学：“四个学堂”保障“停课不停学”

2020年02月28日14:00  来源：人民网-教育频道
 

北京科技大学抓实抓好延期返校期间人才培养各项工作，积极构建防疫、思政、专业、成长“四个学堂”，切实做到“停课不停教、停课不停学”，确保人才培养“不断线、不降质”。

搭建防疫学堂

北科大立足做细做实新冠肺炎疫情防护科学知识普及、政策宣传，加强学生心理疏导，强化学生法治观念。在科学防疫方面，发送《致全校师生的一封信》《疫情防控“小贴士”》，上线专题网站，普及疫情防护科学知识，增强师生防护意识和能力。发挥学科优势，学校组织专家针对不同人群出版《新型冠状病毒肺炎暴露风险防范手册》《井工矿山从业人员新型冠状病毒肺炎疫情防控手册》，为社会大众提供百科全书式指导，贡献疫情防控“北科力量”。

同时，聚焦心理防疫，学校实施“线上心理支持计划”，开通心理支持热线，“一人一事”加强对在校学生的人文关怀和心理疏导，强化对离校学生思想、心理问题的教育引导，确保学生思想稳定、心理健康。

在依法防疫方面，北科大明确“四方责任”落实，制定学校疫情防控违纪处理暂行规定，做好教育部“五个一律”、北京市“六个一律”和学校管理管控宣传动员，开展疫情防控违法违纪行为警示教育，强化学生规则意识和法治观念，教育引导学生未经批准“不离家、不返校”，面对疫情不造谣、不信谣、不传谣。

强化思政学堂

学校利用网络开展学生思想政治教育，上好疫情防控“思政大课”。抓好课程渠道。党委书记、校长通过线上教学为全校师生同上一堂课，教育引导广大师生在疫情防控中感受中国力量、展现北科担当。发挥“数字马院”优势，推出思政课程了解体验、课前准备、远程授课“三步曲”，将“党的领导是打赢疫情防控阻击战的根本保证”等内容有机融入课堂内容，增强线上授课研讨互动性，提升思政课学习实效性。

同时，北科大注重抓好党性锤炼。面向全校基层党组织和全体党员发布通知、提出倡议，开展“党员在身边”活动，引导广大党员以各种形式积极参与支持抗疫工作，在实践历练中修身正己、锤炼党性。建设网上学生党支部，创新红色“1+1”活动形式，携手社区、乡村开展线上防控知识宣讲等，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分显现。

在宣传引导工作上，该校积极宣传防控工作成效，生动讲述防疫抗疫一线感人事迹。开展“众志成城、共克时艰——北科师生在行动”主题网络活动，组织师生进行“我是北科人我承诺”接力，指导师生参与线上公益服务、网络作品创作等，切实向社会传递抗疫正能量。

创新专业学堂

北科大严格制定在线教学工作方案，合理安排教学科研活动，确保人才培养质量。首先，注重用好一个平台。统筹MOOC等优质教学资源，打造理论课程线上教学平台，将在线教学资源纳入统一平台实施管理，保证教学进度不打折扣。为家庭贫困学生提供教学设备、补助，确保学生全员学习“不离线”。

同时，建强两支队伍。加强教育教学队伍建设，组织教师线上集体备课，使教师全面掌握线上教学规律和技能。组建技术支持队伍并建立技术保障值班值守机制，队伍由教学单位负责人、教师骨干、辅导员、学生志愿者组成，全力提供线上教学培训、技术解答、协调服务等保障，确保在线教学活动“不断线”。

第三，抓实三个环节。抓实备课环节，组织教师整合线上教学资源，完善课程教学资料，开展演练试讲，保证授课质量不打折扣。抓实教学环节，紧扣教育教学规律和在线教学特点实施教学活动，严格在线出勤、课程作业、日常考核等工作要求，启动学生分批返校现场教学与在线教学双轨并行、无缝对接工作研判。

第四，抓实督导环节，加强在线教学质量监控，及时了解学生在线学习情况、解决教学过程中出现的问题，确保人才培养质量“不掉线”。

完善成长学堂

在学生的成长和发展方面，北科大也多方着力、多措并举。针对学生的需求，学校不断整合育人资源，持续做好学生成长成才服务，在日常工作中突出人文素质培养，设置“战疫之声”“战疫伴读”新媒体专栏，开展“读书读经典助成长”活动，推荐阅读书籍目录，引导学生利用在家时间进行读书分享。同时，推广师生文艺作品、抗疫短片等，营造良好的人文氛围。

在强化学生身体素质方面，北科大结合防疫期间学生居家生活特点，设计完善学生室内体育课程内容，开展身体素质训练。举办“健康学习伴我行”活动，组织体育课教师、体育特长生、健身爱好者录制示范指导视频，为学生居家防疫提供“菜单化”体育运动方案。

此外，特殊时期，北科大也着力提升就业能力。上好职业生涯规划与就业指导在线课程，开设“非常职得”线上就业指导专栏，开展毕业生就业技能全流程指导，实现就业指导“线上面对面”。发挥导师、辅导员线上就业指导作用，提升毕业生准确分析就业市场、主动获取就业信息、积极开展就业行动能力。举办线上双选会，精准开展毕业生岗位推荐，实现就业服务“需求点对点”。

（来源：北京科技大学党委宣传部）

(责编：李依环、熊旭)
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