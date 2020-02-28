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延期开学，浙江金东师生“停课不停学”

2020年02月28日12:30  来源：民生周刊
 
原标题：延期开学，浙江金东师生“停课不停学”

　　受新冠肺炎疫情影响，学校延期开学。学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性学习。

　　为保障延期开学期间中小学师生的学习需求，浙江省金华市金东区教育局迅速行动，科学研判、攻坚克难，迅速出台《金东区教育体育局关于2020年春季学期延期开学期间学校教学工作的指导意见》，确保“停课不停学，学习不延期”，做到安全与学习两不误。

　　金东区教育局要求各校结合实际情况，做好统筹安排，制定一份切实可行的《关于延期开学期间指导学生居家自主学习的工作方案》。同时，建议各校为学生提供一份居家学习、生活的指南。指南引导学生在家做好自我防护，多阅读、勤学习，主动承担力所能及的家务劳动，引导家长注重孩子的“德智体美劳”五育并举，充分发挥家庭教育的独特优势。

　　根据线上教学工作要求，金东区教育局与金华华数电视、“八婺学堂”等多家机构做好对接，2月3日安排好老师录课。2月7日，两周的视频课录制结束。2月9日，教学视频全部上传到平台。

　　各校任课老师在2月9日前全部建好微信群、钉钉群等，调查学生家庭接收视频的方式，全面了解班级学生使用的平台和不能接收视频的家庭。班主任在互动群中教会家长如何接收视频，教会学生如何参与互动。

　　2月10日，线上教学正式开启，全区30多所中小学校校长专门录制了《开学第一课》。钟南山、李兰娟、张定宇，请战书、红手印，停课不停学……这些内容成了《开学第一课》的关键词，让每一名学生在这样的特殊时期，感受到伟大的中国精神和中国力量。

　　为切实配合做好延迟开学期间线上教育教学工作，金东区各校与乡镇街道联系，采用送书上门的方式，分社区、村居、小区，及时将课本送到在金中小学生手中，并提供电子课本共享给暂时无法返金的师生。

　　首次区域性大规模的“停课不停学”网络课堂，对所有教育工作者、学生家庭、平台提供方都是一次全新的考验。怎样让线上教学给“停课不停学”插上“翅膀”？

　　为此，金东区教育局做了充分的准备、进行了深入的研判，确保运行正常。开课首日，金东区教育局组织技术人员主动出击，联系各大平台使用的相关学校，全面了解遇到的问题，收集意见建议，形成“首日报告”，提出解决方案，在次日开课前所有问题得到及时处理，有效提升了师生在“线上教学”的美好体验。金东区教育局还联合金华华数电视，在延期开学期间为经济困难的中小学生家庭免费安装、使用半年数字电视，确保线上教育“一个都不能少”，

　　此外，为了应对新冠肺炎防疫期间可能会出现的恐慌、焦虑等情绪或其他突发性心理状况，帮助师生家长做好疫情防控期间的心理防护，金东区未成年人心理健康辅导中心组织遴选多名优秀心理咨询师，于1月30日开通“金东希望田野线上心灵乐园”，引导师生、家长正确面对疫情，科学调适心理、管理情绪。目前，线上心灵乐园群共200余人，互动讨论150余人次，专线咨询20余人次，有效消除了寻求咨询者的顾虑、不安等负面情绪。

(责编：李依环、熊旭)
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