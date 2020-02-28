原标题：文华在线董事长金善国：技术赋能、全员服务迎接疫情极限考验

人民网北京2月27日电 “这次疫情让在线教育企业面临了极限挑战，同时也必将推动我国高等教育教学信息化的进程快进十年。”文华在线董事长金善国在接受人民网记者专访时表示，为保障高校“停课不停学”，文华在线通过全员服务、系统扩容升级等一系列举措，在2月17日和24日两次高校集中开课的“峰值”考验中经受住了考验，文华在线的优学院平台已为全国近300所院校的130余万学生提供了远程学习服务，并做好充分预案准备保障3月份的开课院校顺利开学。

文华在线董事长金善国

据了解，2月4日，文华在线旗下的优学院平台和人民公开课平台被列入教育部首批《疫情防控期间做好普通高等院校在线教学组织与管理工作指导意见》目录。优学院平台免费为高校提供近500门课程资源、题库资源，覆盖12大学科门类，并免费支持教师远程教学、直播、在线考试等，并为老师提供远程教学支持、信息化教学技能培训。人民公开课平台依托人民网，聚焦思政学科，推出人民数字马院应急方案和战“疫”金课，为高校开好思政课提供资源共享平台。

为全面落实线上教学，推进智慧教育的发展和创新，文华在线携手华为云共同发起“随时学教育联盟”，旨在通过云+AI+5G技术与教育结合，随时为广大师生提供远程线上教学服务，为教育主管部门、院校等提供教育信息化解决方案。

“创新教育、传播文化，变革学习方式、提高教学效能是文华在线的愿景和使命”，金善国说，在疫情这种特殊的环境里，让我们更强烈地感受到身为在线教育公司的使命和价值所在，通过我们的教学云平台、学科资源、稳健高质量的服务帮助院校教与学的各个环节远程有效实施。自2月8日起，文华在线每晚推出一场直播，围绕信息化教学、课程思政等主题，为教师应对疫情期间如何开好课程提供有针对性的指导，受到了老师们的欢迎。

“文华在线是人民网战略投资的互联网教育企业，党网的股东背景决定了文华在线要紧跟国家层面的教育目标与政策。”金善国介绍，人民公开课联合天津形势与政策协同创新中心、南开大学马克思主义学院精心策划录制了专题《增强必胜信心 发挥制度优势，坚决打赢防控疫情阻击战》，成为全国上百所学校的开学第一课，引导学生正确认识当前情况，坚定必胜信心。

金善国表示，疫情期间，文华对院校新老用户均提供免费支持。全体文华人时刻准备着响应用户的需求。近年来，文华在线通过新技术的应用与落地院校的课研工坊服务，帮助高校落实以学生为中心的教学理念，推动教学组织形式、学习方式和管理模式的变革创新。运用人工智能技术，如知识图谱、智能教学助理、人脸识别、语音评测、作业智能批阅等技术，与思政课程、特色通识、专业课程等的课件资源、课程公告、作业、讨论、直播、线上考试等教学环节相结合，能够在大规模的学生群和班级教学模式中实现个性化学习。公司多年坚持的融合出版的互动教材业务，为院校解决了目前师生无法到校上课，没有教材情况下在线开课需求。目前，文华在线和华为云已达成国内及全球市场战略合作，一起推动AI赋能教育的战略模式。

“这一次疫情提供了检验信息化新技术与高校远程教学应用场景结合的实验场。这是中国高等教育史上一次最大规模的教学实验，也是在线教育企业逆势上扬的机遇所在。”金善国说。

(责编：李依环、熊旭)