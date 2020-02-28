减负稳岗扩就业多措并举“稳就业”

近日，人社部相关负责人在新闻发布会上表示，当前重点工作要坚持把扩大就业摆在经济社会发展的优先位置，各方面的政策要围绕促进就业来综合发力。强化财政金融等经济政策与就业政策的协同、联动，支持和发展吸纳就业能力强的服务业、中小微企业、劳动密集型产业。鼓励创业创新，促进新就业形态的发展，支持多渠道的灵活就业。

就业是民生之本，财富之源。经济增长源于有效需求增加，而有效的内需增长有赖于居民可支配收入的稳定增长。当前，劳动收入依然是我国居民收入的最主要来源，保障和扩大就业的重要性不言而喻。疫情打乱了正常的经济社会秩序，对企业发展造成冲击，必然也会对就业问题造成影响。习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调，要实施好就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度。坚持减负、稳岗、扩就业并举，是我们全面强化稳就业的关键，也是统筹做好经济社会发展各项工作的“牛鼻子”。

解决就业问题，要从企业需求侧和劳动者供给侧入手。企业需求侧一是稳岗，二是扩就业。稳岗方面，首先要减负。在当前所处的关键时期，有关部门要抓好社会保险费的阶段性减免、失业保险稳岗返还、就业补贴等已出台政策的落地，尤其要帮助中小微企业渡过难关，稳企业、稳岗位。阶段性减免企业社保费和缓交住房公积金是最为直接的减负手段。数据显示，一些中小微企业社保和公积金可占到月经营固定成本的20%左右。针对现在企业现金流紧张的问题，及时降低企业用工成本可以有效将企业拉出生存泥潭。失业保险稳岗返还政策也在多地相继落地实施，申办手续也不断简化，将对企业实现快速精准帮扶。

服务业本是稳就业的大头，但这次所受冲击也较严重。鼓励服务业发展成为扩就业的主要力量，或将是今后一段时间稳就业的重点之一。针对服务业的相关支持政策应尽早出台，让更多企业享受到政策红利。此外，新业态就业是近几年以来稳就业的重要增长点和亮点，此次疫情更是让我们看到了数字化对于稳就业的重要作用。特别是要发挥好大型平台型企业对扩就业的引擎作用。如美团向社会公布了六大举措助复工稳就业，其中就包括以长期就业和灵活就业相结合向全国提供逾20万个工作岗位。

当前，在各级各地政策指导下，复工复产有序推进。不过需要指出的是，复工复产不是一个企业的问题，而是全行业的问题，只有保证供应链条的完整有序运行才能实现真正意义上的复工复产。不少省份在鼓励返工方面走在了前列，有的由省政府牵头、各地市出台相应的帮助企业复工复产政策，统筹安排直达高铁、航班或巴士并对交通费用进行不同程度的减免，效果日益显现。在疫情防控好消息频传之下，我们有更强劲的信心在经济发展这个战场取得胜利。

（作者：盘和林，系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长）

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