将疫情防控实践带入思政课堂

“全国同行大家好，作为一位湖北黄冈籍的思政课教师，我要向家乡人民表达敬意，向奋战在教育一线的思政课教师表达敬意。”2月21日上午，戴着口罩的清华大学马克思主义学院院长艾四林教授面对4台摄像机开始讲授《马克思主义基本原理概论》，“我们要透过正在中国发生着的火热实践，指导学生深化对人民立场、实事求是、人与自然关系、群众观点与群众路线、人类社会发展等马克思主义基本理论观点的认识。”

彼时，10余万用户正通过北京高校思政课高精尖创新中心网络直播平台观摩这节特殊时期特殊的思政课，受众中绝大多数是全国各大高校思政课专职教师、辅导员和班主任。

坐在艾四林身旁的还有3位“大咖级”思政课教师——北京大学马克思主义学院党委书记孙蚌珠教授、中国人民大学党史党建研究院副院长何虎生教授、中央财经大学马克思主义学院院长冯秀军教授，他们也在此间依次就《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《中国近现代史纲要》和《思想道德修养与法律基础》3门本科生课程进行示范讲解和专题备课指导。

记者观察发现，领衔“云上备课”的4位思政课教授在平时同学界和业界见面，更多是结合学术专长、选择有个性的题目开讲。而这一次，4位教授领受的任务，却是面向全国同行讲授4门最基础的本科生课程。

“在全国各高校陆续开始线上授课的关键节点上，我们举办思政课教师‘同备一堂课’活动的初衷，就是直奔思政课教学一线目前面临的最普遍、最现实、最落小落细的问题。”北京市委教育工委书记狄涛说，“组织4位教授领衔‘云上备课’的根本目的，就在于及时指导广大思政课教师将疫情防控的生动实践转化为鲜活课堂，让思政课教学第一时间服务于疫情防控大局。”

据了解，北京市还专门建立了学校思政课特聘教授制度，邀请知名学者从不同学科专业视角解读当前疫情防控工作，作为本学期市级“形势与政策”课并推送各高校思政课教师使用。这些平时和同学们天天见面的思政课，一旦实现了同时事的同频共振，立即焕发出理论的光芒。

“此次疫情防控展现了哪些制度优势”“如何看待疫情防控过程中出现的问题”“怎样从思政课的角度诠释人与自然的关系”“怎样认识社会谣言的出现”……课程进行之中，不时有问题抛向4位教授，有些还带着“辣味”。这些问题均被照单全收，并在第一时间得到回应。

“思政课既要教会我们的学生读有字之书，更要教我们的学生学会读懂中国战‘疫’这本无字之书。”只见冯秀军从容讲道，“今天，全国每一处都在战‘疫’，每一家都是防线，每一人都是战士，从人民子弟兵到医护人员，从公安民警到街乡干部，从志愿者到快递小哥，地不分南北，人不分老幼，人人都在做着牺牲和付出。14亿中国人万众一心，创造了一系列的中国速度、中国奇迹。这正是我们课程第三章要讲的内容——中国精神。”

事先没有排练和“对表”，但4位教授从不同角度不约而同指出，新学期的线上思政课教学的核心要义，在于紧密结合疫情防控的生动实践，为学生讲清楚党的集中统一领导、坚持以人民为中心和全国一盘棋、集中力量办大事的显著制度优势，讲清楚以综合国力、经济发展、科技进步为基础的中国力量，讲清楚以爱国主义、集体主义为核心的中国精神，讲清楚新中国在中国共产党的领导下战胜各类重大疫情的成功实践和基本经验。

“面对突发的疫情，思政课直指人心，引导着人们树立战胜新冠肺炎疫情的必胜信念。”4位教授坦言，正在进行中的新冠肺炎疫情防控工作，为讲好思政课提供了丰富、鲜活的案例和素材。全国广大思政课教师精心讲好每一堂课，必将为早日取得疫情防控阻击战的胜利积蓄无穷力量。（记者 董城）

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