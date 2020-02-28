宁波95后大学生巫春波：和父亲一起上阵抗疫

“您好，我是这次负责接送您的车主小巫!”宁波妇儿医院南门口，宁波财经学院大四学生巫春波接到了他的“客户”——在医院辛苦工作了一天的护士沈女士。

疫情防控期间，宁波部分公共交通线路暂停服务。为了体现对抗疫一线医护人员的关爱，切实解决医护人员的后顾之忧，宁波市疫情防控工作领导小组办公室联合多家单位，动员市民发起组建“爱心车队”，为一线医务人员提供免费用车服务。

看到相关信息，巫春波毫不犹豫地报了名，成为抗疫爱心车队的一员。将沈女士安全送回家后，他顺利完成了自己的第一票“单子”。

在旁人眼中，巫春波一直是一个非常热心且充满活力的人。在宁波财经学院，他不光是学生干部，还是小有名气的“献血达人”。自2017年开始，巫春波就在父亲巫发斌的带领下，每个月定时参与无偿献血，他们全家也是宁波市中心血站里的常客。

面对来势汹汹的疫情，巫春波和家人们多次用自己的行动支持这场没有硝烟的阻击战。不久前，巫春波在“宁波献血”微信公众号上看到了“血库告急”的求助信，他立刻申请了中心血站的特殊通行证。听说儿子要去献血，巫春波的父母也坚持要一起过来，为临床用血捐赠血小板。

“可能很多人不知道，每一瓶用于治疗重症患者的免疫球蛋白里都包含了上千个人的血液成分。献血既是对疫情另一种方式的援助，也可以缓解其他临床用血紧张，一举两得。”巫春波说。

巫春波的很多言行都受教于他的父亲巫发斌。巫发斌是一名普通工人。疫情严重，“口罩厂的包装需求量会不会大幅增加？”在一家包装生产工厂上班的巫发斌思虑再三，取消了一家人回老家过年的计划，决定留在宁波。果不其然，大年初三，厂里下了紧急通知，口罩紧缺，需要工人赶紧回工厂上班。

巫发斌是厂里的技术骨干。正值春节，和他一起负责这项工作的另一位同事早已放假回家，巫发斌一个人就在机器轰鸣的生产线上干了起来。他早上7点出门，晚上6点回家，每天都要干上八九个小时，一天大概能生产200公斤（约8万只）口罩包装袋。

这几天，巫春波除了接送医护人员，还会去工厂帮些小忙，把做好的产品拉到取货处，打扫工厂卫生，往机器里添置原料……小伙子用这样的方式减轻父亲的压力。父子二人说：“疫情面前，没有局外人。众志成城，守望相助，我们一定能战胜疫情。”（记者 史望颖 通讯员 郑金悦）

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