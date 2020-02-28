华南理工大学广州学院将为在鄂师生发放关爱补助

突如其来的疫情爆发，牵动着全国人民的心，在鄂师生成为华南理工大学广州学院师生最牵挂的人。病毒隔离开了物理距离，但隔不开关爱的期盼。2月14日，学校决定，向目前身处湖北的师生们每人发放补贴1000元关爱补贴，与他们守望相助，共同渡过难关。

“冬将尽，春可期。越在此时此刻，越需要大家坚守‘责任、担当’的华广精神。疫情面前，学校始终是你们坚强的后盾，将与你们一道，与全国人民一道，同呼吸、共命运，同心抗疫、共克时艰。”在《华南理工大学广州学院致在鄂师生员工的一封信》中，学校希望在鄂师生坚定战胜疫情的信念，坚守华广人的责任担当。坚决服从所在地的防控部署，遵守当地的防疫举措，配合学校的各项安排，科学防护，保重身体，用实际行动关心自己也关爱他人，共同赢取抗疫战的最终胜利。

疫情期间，学校为师生提供细致的关怀和帮助。除了迅速实施师生健康情况日报告制度，每天通过电话、QQ群、微信群打卡等形式，了解师生并特别关注在鄂师生的健康和生活状况等。

“别害怕、别焦虑，我们陪着你，我们共渡难关。”为了缓解防疫期间师生焦虑、恐慌、忧虑等情绪和压力，1月30日学校心理咨询中心组建了疫情心理咨询服务小组，号召每一位心理骨干积极行动起来，配合学校、学院和老师，通过在线信箱咨询服务等方式协助提供疫时心理服务。

为了确保教学工作有序进行，减少疫情对教学秩序的冲击，学校对2019-2020学年度第2学期教学安排做出调整，组织师生充分利用在线教学平台、移动终端等方式开展线上教学、毕业论文（设计）指导等工作。学校还最大化开放图书馆电子资源服务，分类上线学习资源，为师生学习提供便利。

疫情发生以来，每位华广人始终坚守责任担当，上下同心紧密配合打好疫情防控保卫战。目前，全校上下按照新冠病毒疫情应急处置领导小组统一部署，勇于担当，紧密配合，聚合力推动学校疫情防控工作有力有序有效开展。接下来，学校将继续不忘初心、牢记使命、全力奋战，确保学校各项工作平稳有序。

（来源：华南理工大学广州学院）

(责编：李依环、熊旭)