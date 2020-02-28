国内外师生“云相聚” 北二外校长计金标线上开讲

“同学们，大家好！今天我用这种方式迎接大家，我知道你们一定想回来，想学校的美食和亲爱的舍友，但是我们只能用这样特殊的方式上课。”这是北京第二外国语学院党委副书记、校长计金标在开课第一讲中的开篇一句。

2月24日，是北二外2020年春季学期延期开学期间首个“在线教学日”。上午10时，北二外校长计金标准时出现在智慧教室，与生活、学习在世界各地的300名师生代表“云相聚”，带领师生重温了新冠肺炎疫情发生以来，全民战“疫”中表现出的国家力量、人民力量、人类命运共同体力量与全体二外人的力量。

北京第二外国语学院党委副书记、校长计金标开课第一讲（罗文玉/摄）

“在亲身战‘疫’的过程中，全党全军全国各族人民一起为打赢这场人民战争、总体战、阻击战不懈努力，我们更加立体的感受到中国特色社会主义制度集中力量办大事的优势，更加真切地感受到党和政府把人民放在心中最高位置的大爱深情。”计金标校长在开课第一讲中说。

同时，计金标校长代表学校，以“最严厉守校人”、“最唠叨家长”、“最时尚教师”的特殊身份，向同学们介绍了疫情发生以来，学校坚持把师生安全健康放在第一位，以四个“百分百”稳扎二外人在战“疫”保障、覆盖、排查、防控等方面的四梁八柱，以最紧、最暖、最深三个防护网激发战“疫”力量的校园疫情防控部署，并分享了学校“停课不停学”在线教学实施和资源情况。

“做一个有大局意识的时代青年、做一个响应防疫号召的理性学子、做一个适应学习新模式的学习达人、做一个感悟家庭温情的孝顺子女。”课堂临近尾声，计金标校长对同学们的“疫”期生活与学习提出四点希望并饱含温情道，“待玉兰花开、梧桐返青，在全体二外人携手打赢这场疫情狙击战时，我和老师们在学校迎接大家平安归来!”

北二外师生线上开课第一讲（罗文玉/制图）

这是北二外2020年春季学期“开课第一讲”，也是新冠肺炎疫情期间凝聚全校师生共识的重要一课，凝聚着全体北二外人对早日回归校园的共同期盼，饱含着全体教职工的辛勤付出，更体现着“明德、勤学、求是、竞先”的二外精神。课程结束后，学生们纷纷表示，虽然人在家中，却仿佛回到熟悉的校园、亲切的课堂。

英语学院2016级本科生廉树梅在朋友圈写道：“班级防疫群里的每日疫情汇报，辅导员的群通知、单独询问和问卷……疫情虽然暂时牵制住了我们返校的步伐，但每位二外人都能感受到学校的关怀与温暖，我为自己身处这样一个大家庭而感到骄傲！”

“计校长以网络直播的方式，以一贯温暖坚定的语调，安抚了我们渴望尽快回到校园、开始正常学习生活的心。我还了解到，学校开通了学堂在线、智慧树网等多个平台，同时免费开放各类数据库，为我们在家学习创造了便利条件。作为一名北二外学生，我会在做好防疫的同时努力学习，不辜负学校对我们的期望。”2019级MTA硕士研究生白雪说。（于珊珊）

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