北京物资学院采取多种措施保障本科生网络教学正常运行

人民网北京2月27日电 近期，北京物资学院采取多种措施，保障本科生网络教学正常运行，学生停课不停学。

春季学期开设总课程434门，授课班级941个，其中体育课程33门，授课班级120个。本学期除了体育课和因实验条件不足无法开设的实验课以外，其他全部课程实施网络教学。目前，全校共建设在线课程366门，占全校课程的91.27%，涉及783个教学班；暂缓授课课程27门、涉及58个教学班，部分学时暂缓授课课程11门、涉及15个教学班。

截至2月19日，所有在线教学的366门网络课程均已在超星慕课平台上开展建设工作，上传视频资源2320个，音频资源531个，文本资源23031个，图片资源72412张。

自2月8日学校召开2020年春季学期本科生网络教学工作部署会以来，各教学单位统一思想，在保证教育教学质量、总体教育教学计划保持不变的原则下，按照原教学大纲和教学计划采取基于网络的在线教学模式开展教学活动，先后制定了详细的网络在线课程具体实施方案，并相继落实和完成网络在线课程的建设工作和试课工作。

经济学院：要求老师设计线上授课方案，明确教学内容、教学安排及要求，明确在线交互、在线答疑、在线考核评价等教学环节设计，保证教学质量。充分发挥系务会的作用,要求系务会成员参与每门课的试运行，要求教师课程试运行后提交课程试运行统计表。

物流学院：明确特殊时期的教学管理和服务工作要对应到“每一位教师、每一门课、每一位学生”，实现“一师一策”、“一课一策”、“一生一策”。针对珠海班、中美班、双培生以及留学生等特殊学生班级群体较多的特点，安排专人负责、分类管理、灵活施策。

信息学院：制定了符合专业和课程特点的线上教学方案，实践课程制定“同步课堂+短视频”线上教学方案，课程理论部分用同步课堂讲授，实践部分预先录制实验操作视频，放入课程章节任务点供学生学习和指导实验，数学类课程使用手写板辅助教学中公式推导与演算，并采取培训、演练、带学生演练等分阶段开展线上教学准备工作的详细计划。

商学院：采取教学和学工联合行动，及时开展在线教学情况摸查，充分发挥课程组作用，集体研讨、分工协作、反复测试，不断改进在线教学实施方案。重视在线教学中的课程思政，鼓励教师以新冠肺炎疫情事件作为教材，结合课程特点，将社会主义核心价值观教育、专业使命教育融入课堂。

法学院：多方联动发力，党建、行政、教学、学生、群团、工会、学生团体协同联动，充分调动党员、教辅人员、班主任、任课老师、本科生导师、班干部的作用；为每一门网络课程教师配备两位助教志愿者，班主任开学前一周召开一次线上教学主题班会，开展“家校合作活动”等。

外语学院：全部课程采取网络在线授课方式，制定了个性建课授课指导文件，引导全员学习翻转课堂教学理念，从“教”为主，转向“学”为主。解决了大英电子教材及学术英语验证码；解决了英语专业部分课程的电子教材。副书记、辅导员利用班会、网络直播等方式解决学生普遍关心的问题。

马克思主义学院：方案涵盖文献研读、网络调查、网上参观爱国主义基地、观看经典影片等，撰写读书笔记，撰写教学案例等。组织学生关注疫情，撰写相关论文或者案例，对大学生进行爱党爱国爱社会主义教育。组织教师制定了每周的研讨主题，准备了电子版教材、经典文献等。

体育部：以作业的形式布置了学生在家进行自我练习的方案。为了让教师们在防疫期间也能做好居家锻炼，四位教师亲自拍摄示范，锻炼内容包括基础健身、tabata、瑜伽和太极拳，难度适中，风格迥异，动作精简，简单可行，观看人次已突破4000人。

(责编：郝孟佳、熊旭)