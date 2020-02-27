人民网>>教育>>滚动新闻

海南经贸职院干部符绩彰：

做好校园战“疫”后勤兵

2020年02月27日10:59  来源：中国教育报
 

“医用口罩、N95口罩、乙醇消毒液、防护服，还有洗手液……”符绩彰皱着眉头，看着刚清点出来的防疫物资库存清单喃喃自语，脸上带着奋战多日的疲惫。

1月25日，海南省启动公共卫生事件一级响应机制。作为海南经贸职业技术学院后勤处副处长，符绩彰当即取消假期返校，从大年初一开始加入学校的疫情防控阻击战中。他像一个出征的后勤兵，连续值班一个月，24小时全天候在校，一直处于战斗状态。

兵马未动，粮草先行。要打好打赢疫情防控阻击战，必须要有充足的防疫物资。彼时，市场上已买不到口罩、消毒液等，符绩彰使出浑身解数，一边与多个经销商沟通，一边在微信群里发布求购信息，自己还驾车前往多地药店咨询。不到15个小时，他负责筹备的首批6000个医用口罩、200个N95口罩、5箱消毒液全部到位。“我的一个朋友知道学校缺口罩，还捐了10个N95口罩哩！”符绩彰笑着说。

在多方筹措物资的同时，符绩彰还召集后勤处工作人员安排各项防控工作。制定医务室排班表；将疫情监测关口前移，在校门外设立监测点；全面开展环境卫生整治，对校园公共区进行定期全面消毒，清除垃圾死角……疫情防控工作虽然琐碎，但是每一个环节都不能掉以轻心，符绩彰带领后勤团队尽职尽责，竭尽全力织密校园防疫工作网。

校门新冠肺炎监测点是发现疫情动态的第一道关卡，对遏制病毒扩散至关重要。疫情防控期间，学校实行封闭式管理，对宿舍区住户进行车辆登记、信息核实、体温测量，对没有事先登记备案的车辆与校外无关人员一律劝离。个别住户和家属不理解、不配合，是防控工作的难点。住户们不理解，符绩彰就一遍遍解释，“宣传横幅多挂一条，电子标语多播放一次，沟通再耐心一点儿，才能有效平复群众的焦躁情绪和恐慌心态”。

“最大的心愿是疫情消散，一切恢复往常模样，我才能放心地休息一下。”已经连续奋战了一个月的符绩彰说。如何安排返岗教职工用餐，如何推进学校项目建设的进度，防疫物资是否足够……摆在符绩彰面前的防控工作仍然琐碎且紧急，“我心理压力也大，但守土有责、守土担责、守土尽责，这些后勤工作，我责无旁贷”。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved