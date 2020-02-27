做好校园战“疫”后勤兵

“医用口罩、N95口罩、乙醇消毒液、防护服，还有洗手液……”符绩彰皱着眉头，看着刚清点出来的防疫物资库存清单喃喃自语，脸上带着奋战多日的疲惫。

1月25日，海南省启动公共卫生事件一级响应机制。作为海南经贸职业技术学院后勤处副处长，符绩彰当即取消假期返校，从大年初一开始加入学校的疫情防控阻击战中。他像一个出征的后勤兵，连续值班一个月，24小时全天候在校，一直处于战斗状态。

兵马未动，粮草先行。要打好打赢疫情防控阻击战，必须要有充足的防疫物资。彼时，市场上已买不到口罩、消毒液等，符绩彰使出浑身解数，一边与多个经销商沟通，一边在微信群里发布求购信息，自己还驾车前往多地药店咨询。不到15个小时，他负责筹备的首批6000个医用口罩、200个N95口罩、5箱消毒液全部到位。“我的一个朋友知道学校缺口罩，还捐了10个N95口罩哩！”符绩彰笑着说。

在多方筹措物资的同时，符绩彰还召集后勤处工作人员安排各项防控工作。制定医务室排班表；将疫情监测关口前移，在校门外设立监测点；全面开展环境卫生整治，对校园公共区进行定期全面消毒，清除垃圾死角……疫情防控工作虽然琐碎，但是每一个环节都不能掉以轻心，符绩彰带领后勤团队尽职尽责，竭尽全力织密校园防疫工作网。

校门新冠肺炎监测点是发现疫情动态的第一道关卡，对遏制病毒扩散至关重要。疫情防控期间，学校实行封闭式管理，对宿舍区住户进行车辆登记、信息核实、体温测量，对没有事先登记备案的车辆与校外无关人员一律劝离。个别住户和家属不理解、不配合，是防控工作的难点。住户们不理解，符绩彰就一遍遍解释，“宣传横幅多挂一条，电子标语多播放一次，沟通再耐心一点儿，才能有效平复群众的焦躁情绪和恐慌心态”。

“最大的心愿是疫情消散，一切恢复往常模样，我才能放心地休息一下。”已经连续奋战了一个月的符绩彰说。如何安排返岗教职工用餐，如何推进学校项目建设的进度，防疫物资是否足够……摆在符绩彰面前的防控工作仍然琐碎且紧急，“我心理压力也大，但守土有责、守土担责、守土尽责，这些后勤工作，我责无旁贷”。

(责编：孙竞、熊旭)