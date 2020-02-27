共青团“千校万岗”线上就业服务季启动

2月26日，共青团首场“千校万岗·就业有位来”线上招聘会在山东举办，共有1195家企业带来4985个就业岗位，9961名大中专学生在线参与，累计投递简历40720份。

为帮助高校毕业生在疫情防控特殊时期顺利就业，服务国家稳就业工作大局，以此次山东线上招聘会为标志，团中央正式启动共青团“千校万岗”线上就业服务季活动。“千校万岗·就业有位来”线上招聘会自2月26日起将在全国范围内分区域陆续举办100场，充分利用线上招聘不入校、不聚集和便捷高效的特点，汇集就业岗位，推动人岗对接，促进毕业生就业。同时，根据疫情防控形势变化，团中央还将联合第三方服务机构，专门面向湖北省大中专院校毕业生举办就业服务专场活动，重点帮助受疫情影响较大的湖北省内学校和湖北籍毕业生顺利就业。此外，为提升毕业生求职能力，服务季期间，团中央还将依托“创青春”等新媒体平台，为毕业生传递和解读有关就业政策，直播就业指导课程，邀请资深HR在线为毕业生传授面试经验、解答求职问题，特别是介绍当前一段时期的线上求职技巧。

据悉，团中央服务青年就业的“团团微就业”小程序已正式上线，将提供汇总就业政策、汇集招聘信息、更新就业资讯、发布视频课程等内容，为高校毕业生提供全方位线上就业服务。（杨宝光）

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