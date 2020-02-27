留俄学子：396人的青草国际援助群

“青草国际援助”筹集到的防护物资。

李晓峰供图

“要防护服的可以告诉我，公对公帮忙对接。”“物资今天到了吗？”“看到物资从飞机上卸下来太激动了！”青草国际援助群里每天都能看到大家为了抗疫物资的捐赠、运输而忙碌着。

这是一个由在俄罗斯的中国留学生黄文琪和弟弟黄俊峰发起的、旨在援助抗击疫情的爱心团队，其成员既有正在读书的学生，也有在俄罗斯的工作人员等。目前，青草国际援助已捐出医用一次性口罩、N95口罩等，对接的医院有湖北省远安县中医医院、湖北省广水市第一人民医院等。

李晓峰是一名在俄罗斯读研的留学生，也是援助群中的一员，负责青草国际援助物资募捐的宣传等工作。她介绍道：“1月下旬，有个认识的护士在湖北荆门，说他们医院的口罩紧缺，问黄文琪能不能在俄罗斯帮忙代购口罩。这时大家意识到疫情变得严重了，于是黄文琪和弟弟黄俊峰在1月25日发起口罩募捐活动。”

关于青草国际援助名字的由来，李晓峰说，小草虽然微弱，但汇聚起来的力量是巨大的。目前，青草国际援助成员已从最初的两个人发展到目前的396人。

募捐活动发起后，正赶上俄罗斯开学季，中国留学生们只得压缩休息时间，有人凌晨两三点还在对账，有人通宵和国内对接，有人凌晨还在仓库里约厂商看货。

“黄文琪姐弟为了尽快把第一批物资送往抗疫一线，就把6000多只口罩装在行李箱中背回国内。”李晓峰说。

在李晓峰看来，“小草”的力量虽然有限，但还是愿意尽己之力做出贡献。

(责编：孙竞、熊旭)