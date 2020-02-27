留英学子：成立“SHIL”捐助组

胡昊（右一）和捐助组成员在华人餐厅中发放募捐活动传单。

2月26日，由中国留学生组成的SHIL英国捐助组购买的最后一批防护物资到达谢菲尔德，将和捐助组购买的前几批物资一道通过中国驻曼彻斯特总领事馆运回国内。

捐助组的发起人胡昊是谢菲尔德大学音乐系的一名在读硕士生。据他介绍，捐助组的名字有着特别的含义，“S代表谢菲尔德，H寓意广阔无限，I寓意行事稳妥，L代表组织和社会各界之间的爱。”

为了早日将防护物资送到医护人员的手中，捐助组成员一直在和时间赛跑。

用行动助力抗疫

自新冠肺炎疫情发生以来，胡昊就时刻关注着相关信息。曾就读于武汉音乐学院的经历，让他对武汉有很深的感情，再加上家人中不少在医疗系统工作，更是让他对医务人员工作的辛苦感同身受。2月2日，胡昊读到《我在金银潭重症监护室》一文时，被文中所描述的医护人员医疗防护物资缺乏的情况所触动，觉得自己“应该做点什么”。

“我知道自己只是一名普通的中国留学生，也知道募捐活动会面临很多挑战甚至质疑，但我还是希望能为国家做些什么。”最终，胡昊决定放弃既定的旅游计划，马上行动起来，为抗击疫情贡献自己的力量。

当地时间2月3日，胡昊完成为武汉医护人员募集防护物资的项目计划书；2月5日团队成立，设立采购部、运输部、审核部等，2月9日收到第一笔捐款。

中国留学生是有担当的

“90后”的胡昊和捐助组中的大多数成员之前均没有组织募捐活动的经验，千头万绪的事务扑面而来，让他们面临多重挑战。活动刚启动时，有两天，胡昊从早上起床就开始接打电话，对接联系运输渠道、物资渠道等，一天忙过去，到了晚上才想起自己一天没吃饭，只好冲一杯维C泡腾片应付过去。

胡昊还记得募捐活动方案敲定后，捐助组成员跑到一家家华人餐厅中，请其协助发放募捐活动传单，虽然那几天天气不好，但大家还是忙活到晚上七八点钟；他也记得2月9日凌晨近3点时，团队成员还在语音沟通。“大家的艰辛付出是最让我感动的事，从中也可看到中国留学生的责任心、爱心和担当。”胡昊说。

在募捐活动发起后，捐助组也曾遭遇到质疑。“质疑是好事，证明大家在关注这件事。这时候，我们需要清晰讲述正在做的事情和解决方案是什么，慢慢地建立起大家对捐助组的信任。”胡昊说，“募捐不仅需要勇气、爱心，还需要耐心和细心。”

值得欣慰的是，捐助组成员的努力渐渐有了成果，截至2月17日24时，SHIL英国捐助组共筹得4000多英镑，几批医疗防护物资陆续运抵谢菲尔德，近日将发回国内医院。

(责编：孙竞、熊旭)