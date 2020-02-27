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日韩感染者数量升高 留学生纠结是否休学回国

记者连线当地华人和留学生

张蓉 黄小星

2020年02月27日08:19  来源：钱江晚报
 
原标题：纠结啊！要不要回国，要不要休学

　　据新华社报道，25日至26日，亚洲多国新冠病毒感染病例有不同程度上升。

　　据韩媒数据，25日16时至26日9时，新增109例病例，累计达1146例。据日媒数据，25日新增10例病例，累计达861例。迅速蔓延的疫情中，在日本和韩国的中国人还好吗？这几天，我们找到了其中的几位，和他们聊了聊。

　　日韩感染者数量升高，本报记者连线当地华人和留学生

　　纠结啊！要不要回国，要不要休学

　　在韩留学生：

　　只抢到20个口罩

　　还是有人照样聚餐

　　小金是辽宁人，正在首尔国立大学读博。从1月下旬放弃回国，独自留守韩国过年，到如今面对爸妈劝回和休学与否的纠结，这场突然变化的疫情，让她的选择很无奈。

　　今年，她原本订了1月26日回国的机票，可航班起飞的前一晚，父母硬生生把她劝了下来。“他们担心我回国的路上有感染风险。当时，韩国比较安全。”小金记得，1月中下旬，韩国只出现了几例输入性患者，“当时，首尔的公共交通上已经有广告提倡大家佩戴口罩。我走在校园或去超市和便利店，戴口罩的人都多起来了。”

　　但据小金观察，这种风险意识只短暂持续了一段时间，“大家就放松了警惕。”2月中旬，小金发现路上戴口罩的人减少了，连便利店、超市的小哥也不戴口罩了。

　　和大多数身边人一样，直到上周，小金才真正重视起疫情。因为韩国超级传播者“31号病人”，2月20日起，大邱及毗邻的庆尚北道出现了呈井喷式增长的感染者。

　　“那天，网上的口罩、酒精等飞速脱销。我只抢到了20个口罩。”小金说。

　　最近，学校相继有两位同学被隔离，两座研究室大楼被封，小金越来越恐慌了。目前，首尔国立大学已延期至3月16日开学，小金和室友打算暂时在宿舍自我隔离。

　　这两天，她去了几趟超市和药房，囤积各种必需品。“我几乎全副武装，戴好口罩、帽子、手套才出门。但在超市，我发现还有10%的人不戴口罩，还有年轻人照样聚餐。”

　　在日上班族：

　　日经两天跌了1000点

　　口罩酒精价格飙5-10倍

　　林雪（化名）老家在湖北，现居东京，从事媒体工作。这一周来，他突然感觉，新冠肺炎对日本产生了很大的影响，“患者每天都在增加，口罩和擦手酒精脱销了。”一些药妆店对口罩和酒精实施了限购，而在购物网站亚马逊上，“价格大概是之前的5到10倍”。

　　他说，日本的专家和政府，提倡大家注意“咳嗽礼仪”，也就是要戴口罩、勤洗手、勤漱口，呼吁大家如没有必要，不要出门。

　　林雪仍然在上班，有时也要出去采访。他感受到，大部分的日本人比较冷静，“或者说心里急也不表露出来，顶多在网上发发牢骚。”还有个直观的感受是，“这两天日经加起来跌了1000点，赴日游客减少，观光和零售受到的冲击非常大，各大百货店的业绩较去年同比也都下滑了。”

　　回不回中国

　　有人很纠结

　　“赶快回家！赶快订机票！”和之前截然不同，最近每天从早到晚，父母都在催促小金回国。

　　小金挺理解父母，只是，她有重重顾虑。对她而言，现在回国就意味着要申请休学。“我原本这学期学费全免，并且每月有4000多元的奖学金。如果休学就是自动放弃， 以后拿奖学金的概率不高，学费也要自己交，还是有点舍不得。”小金感慨说，自己27岁了，如果拿不到奖学金，就要做啃老族了。

　　内心深处，小金更害怕机场现在不安全，“一旦我回国途中不幸感染了，岂不是把病毒带回了家？”她很怕将病毒带给更年长、免疫力相对较差的父母。

　　在小金身边，已经有很多中国留学生打算休学。目前，她所在的学校办理了两个中国留学生的休学手续。

　　小金仍有些纠结。她看到有不少学生都在网络上提出延期开学的诉求，也跟了帖，“如果不能停课，像中国的学校一样上网课也好。”

(责编：冯粒、曹昆)
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