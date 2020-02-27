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大学生志愿服务队深入“疫”线助力防控

2020年02月27日08:04  来源：兰州晚报
 
原标题：大学生志愿服务队深入“疫”线助力防控

　　兰州晚报讯 朝气蓬勃是他们的“名称”，全力以赴是他们的承诺。在皋兰县九合镇抗击新冠肺炎疫情的“战役”中，总能在大街小巷看到这些年轻且忙碌的身影，他们就是大学生志愿者。

　　皋兰县李家沟村疫情防控志愿队由10名大学生组成。对外，他们配合村社做好进出车辆、人员实名登记、测体温的工作，并劝导群众不出门；对内，他们走街串巷勤消毒，深入村民家中叮嘱勤洗手常通风，积极投身疫情防控宣传。

　　当李家沟村发出成立疫情防控志愿服务队的号召后，李家沟村党支部书记杨国源的女儿杨婷第一个报名参加。“他（杨国源）每天值班坚守在岗位上，舍小家，为大家。为了保证村里人的安全，他发动村里的党员群众轮流执勤，积极对抗疫情。爸爸一直是我的榜样，我要努力做一个像他一样的人。”

　　杨亚玲、杨金玲、杨芊是一家的三姐妹。每天都至少能看到她们其中的一个从早上8时到下午5时在村口进行疫情防控检查工作。在开展疫情宣传工作时，因村里老人听不懂普通话，她们主动用最地道的土话来和老人解释，告诉他们防疫注意事项，提醒村民注意防护。

　　“只要我们大家齐心协力，共同团结起来，积极配合，自觉在家，不乱出门，戴口罩、勤洗手，疫情终将过去。希望如期而至的不止是春天，还有疫情过后平安的所有人。”

　　兰州日报社全媒体记者张鹏伟文/图

(责编：冯粒、曹昆)
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