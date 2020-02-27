2020年应届毕业生求职就业 南开北航等开启“空中宣讲会”

原标题：南开北航开启“空中宣讲会”

受疫情影响，如今全国各大高校陆续开启互联网招聘模式。近日，南开大学、暨南大学、北京航空航天大学、中南大学、东南大学等共同发起“直播宣讲会”，以在线直播方式进行企业春招宣讲和职场干货分享。

2月21日，南开大学联合抖音完成了首场“空中宣讲会”。南开大学学生就业指导中心相关负责人介绍，用人单位在宣讲会开始前一周申请，就可获得规定直播时间段内可使用的抖音专属直播间。

只要学生关注“南开就业”抖音号、南开大学就业信息网就可以观看企业宣讲直播。直播宣讲结束后，学生还可回看视频，并根据岗位需求和投递方式自行投递简历，与招聘方联系。学生不需要?注册任何APP，就可以直接参与互动。

和线下招聘不同的是，直播宣讲采取了实时互动方式，调动宣讲气氛。在首场空中宣讲会上，浪潮集团采取评论弹幕、问答等形式与学生进行线上互动，并让HR参与实时回复，向学生讲解了浪潮集团政策、福利及岗位相关信息。平台还邀请就业指导著名企业HR、权威专家以及高校老师开设求职就业指导公开课，推出大学生求职就业指导、就业政策等相关内容的课程直播，涵盖行业及不同职类选择、简历撰写和笔面试经验指南、职场能力储备等主题。

据了解，只要大学生以平台提供的创意短视频模板制作并发布个人视频微简历参与话题 #你好，面试官#，并@自己心仪的企业，企业就会与之进行互动。

与此同时，企业、高校专家老师或合作单位官号也可带话题#春招不停#发布短视频，话题包括但不限于企业简介、2020春招计划等企业春招宣讲预热视频，求职技能、求职心态、职业规划等，给予学生更多求职指导。

业内专家表示，非常时期，直播招聘可以减少人流聚集，同时能减少疫情对学生就业的影响。直播个性化的互动方式，也能帮助学生更好展现自我，获得理想工作。

(责编：冯粒、曹昆)