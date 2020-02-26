教授在“云端”指导农民春耕

一日春耕十日粮，十日春耕谷满仓。在全力做好疫情防控工作的同时，湖南农业大学的专家教授们按照中央一号文件要求，稳定粮食生产，做好春耕备耕，积极解决农业生产种植的各种问题，为打赢这场战“疫”增加底气。

教授吸引8万粉丝在线互动

“今年上半年因疫情餐饮业凋零，猪肉需求略有下降，但鼠年依旧是‘金猪年’……”2月14日晚，一场8万粉丝观看的《新冠肺炎背景下的冬春非洲猪瘟防控》网上直播正在进行。

这场直播的主播不是“网红”，不是明星，而是湖南农业大学动医学院教授文利新。

“本次新冠肺炎没有证据表明能感染猪，但养猪人对冠状病毒并不陌生：猪传染性肠胃炎、流行性腹泻都是冬春季最常见的冠状病毒病；还有猪血凝性脑脊髓炎、猪呼吸道冠状病毒病、丁型冠状病毒病。”直播中，文利新将新冠肺炎和非洲猪瘟的防控工作相结合，强调同样要遵循“早、快、严、小”原则，特别对非洲猪瘟冬春防控技术要遵循保健养猪的黄金法则“扶正祛邪”作了重点讲解。

直播结束后，衡阳一养殖大户忧心忡忡地向文利新打来了求助电话：猪栏里的猪已经可以出栏了，但是当地交通管制，束手无策。

文利新告诉他，国家已出台相关政策，养殖户可以去村委会开证明，取得绿色通行证。养殖户的这一问题迎刃而解，避免了经济损失和动物疫情暴发的可能。

像这样的求助或咨询电话，文利新每天会接到10多个。

专家“云端”讲授再生稻种植受追捧

疫情当前，对湖南春耕的影响主要体现在双季早稻和再生稻的及时播种。再生稻一种双收，播种时间最早，要求在3月中下旬播种，如果疫情持续，会给再生稻生产带来较大困难。

“大户要根据稻田面积、市场需求、自身条件，合理安排各种模式的面积。”湖南省再生稻生产首席专家、湖南农业大学农学院教授唐启源继隆平商学院网上直播受到好评后，再次录制授课视频，为再生稻种植大户以及生产技术人员讲解《战疫情稳生产再生稻栽培技术》。

不论是直播还是在微信群里，唐启源都主动将PPT分享给大家，并把栽培关键技术，通过图片、语音形式，进行重点强调。

受疫情影响，益阳大通湖区宏硕产业园里投资千万的稻蟹特色产业园基地建设项目被暂时搁置，产业园负责人心急如焚。为推进项目建设，大通湖区希望得到专家唐启源的协助。

征得学校支持后，在确保防疫安全的情况下，唐启源前往大通湖区项目建设现场进行实地查看，并提出大通湖区稻蟹产业发展咨询意见，最终项目得以顺利进行。

紧接着，唐启源又受邀前往湖南省农业技术推广总站在线直播再生稻种植技术。他表示，待疫情有所缓解，还得前往各地市实地指导春耕备耕，做好科技服务工作。

为全国猕猴桃种植户“隔空把脉”

春季管理是猕猴桃种植管理中的一个重要环节，温度回升后，猕猴桃将迎来春梢的生长发育和开花坐果，是形成经济产量的关键时期。

“往年猕猴桃春管，我们都会到现场召开现场技术培训会并进行现场指导，但是今年情况特殊，于是我们针对当今猕猴桃溃疡病防治及春季管理等关键技术撰写了技术指导方法，及时刊登于农业科普媒体，并通过微信、APP及电话远程指导春管工作。”国家猕猴桃科技创新联盟副理事长、湖南省水果产业技术体系猕猴桃岗位专家、湖南农业大学果树学二级教授王仁才说。

此外，王仁才还撰写了《湖南猕猴桃生产应对技术措施与建议》上报湖南省农业农村厅，该意见也成为疫情防控期间指导全省猕猴桃产业的技术指导意见。

“猕猴桃以嫁接繁殖为主，您若想试试扦插育苗现在可以扦插，可以采取类似葡萄扦插方法，但是注意土壤疏松排水好，插条基部用生根粉处理一下。”在王仁才的手机里，存着来自全国各地猕猴桃种植户的咨询信息。每一条咨询信息他都会认真回复，提出最佳解决方案。

同时，在湖南省农业农村厅科教处搭建的湘农科教云平台上，王仁才也没有闲着：上传分享猕猴桃种植指导意见，回答平台上有关果树种植的相关问题。

“猕猴桃大多数种植在山区，种植户可以在做好自我防护的基础上，下到田间地头，恢复果园生产管理。”但山区受交通制约，农资和种苗不能及时到位。王仁才建议各地市农业农村局为信誉好、实力强的农资店核发“农资配送许可证”，根据农民前期下单需求，将所需农资直接送货到家门口。

(责编：何淼、岳弘彬)