纾解“燃眉之急”，力保“课前到书”

2020年春天，新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延，让“加长版”的寒假和“停课不停学”的新学期变得有点儿“冷”。为了满足广大中小学师生、家长对于延期开学期间教学资源和学习支持服务的迫切需要，也为了保障开学后“课前到书、人手一册”能顺利实现，人民教育出版社打响了非常时期的一场特殊战“疫”。

燃眉之急 教材上网

2月10日，原本是2020年武汉市春季中小学、幼儿园开学的时间，但疫情的不明朗使得开学延期，全国中小学也延期开学。教育部发出了“停课不停学”的通知，各地分别按照自身情况执行落实。

不开学，新学期的教材也就领不到。教师备课、学生自学依据什么呢？为纾解全国各地实现“停课不停学”的燃眉之急，在教育部教材局、基教司等部门的指导下，人教社自2月9日起，推出了2020年春季学期人教版中小学教材电子版，供广大教师在家备课、网络教学和学生自主学习等使用。作为对灾区特殊的“捐赠”，人教社还向湖北省中小学师生免费提供了为期三个月的数字教材等数字资源和应用服务，并于2月10日起正式交付使用。

“教材上网”，四个字的背后其实也是一场“战役”。

“在如此短时间内大规模发布当季新教材电子版，在人教社历史上尚属首次。”据人教社党委书记、社长黄强介绍，人教社春季教材涉及20多个学科（学段）的近600个品种，涵盖义务教育、普通高中教育、中等职业和特殊教育等多个领域，包括教科书、教师用书等门类，要在短时间内完成电子版的安全上网，工作量巨大，程序复杂，需要多个部门周密配合，无缝衔接。

时间回溯到上月底。

1月29日上午，正月初五。接到任务的人教社，在社党委的统一指挥下，迅速建立了相关工作机制。在“应对疫情教材上网工作”微信群里，有关社领导和部门负责人在线热烈讨论，形成了初步的工作方案。为保障所有春季教材电子版本如期上线，社办公室、人教社总编室、人教聚珍图文技术公司、人教数字公司、出版部、信息技术部等部门纷纷行动起来。经过多部门通力配合、不舍昼夜的努力，2月10日上午，第一批人教版春季各科教材电子版终于顺利上线；2月12日凌晨，第二批数百种配套教师用书、中职、特教教材等电子版又成功上传……

“感谢你们在这个特殊时期的无私奉献”“无需注册，全本浏览，权威及时，点赞人教社！”“太感谢了，正需要新教材备课，真是雪中送炭”……这些宝贵而丰富的线上资源，立刻引发了全国广大师生的争相使用和热烈反响。目前人教社教材电子版网站访问量和下载量剧增，日平均访问量超过4000万人次，累计服务1.2亿人次以上的师生用户，较好地化解了自主学习没有教材的困境。

“会说话的课本”让自主学习变得生动

“今天第一次看到人教点读软件，声音好好听，谢谢遇到动听的你……”

“孩子昨天听了语文课很喜欢，今天一早起来就吵着要继续听课……”

这是在家学习期间，读者反馈给人民教育出版社“人教点读”APP的留言。

根据教育部统一部署，除了教材上网，人教社还将“人教点读”APP内的数字教学资源全部免费开放给所有中小学生。

师生的需要就是开工的“集结号”。在社党委的统一指挥下，数字公司主管社领导王志刚要求公司首席执行官、产品总监、移动学习事业部总经理、技术中心总经理等立即将教育部和社里的要求传达到位，任务分解到人。

随即，移动学习事业部与技术中心的各位同事以微信工作群、电话会议的方式，展开密集的远程沟通与协作，将技术保障、内容完善、产品运营、宣传推广、后台客服等各项工作有序展开……

与时间赛跑的24小时后，“人教点读”APP正式免费向公众开放。短短一周时间里，用户增加超过500万，平台服务器访问量达2.5亿次，用户日均活跃度达150万人左右。1月31日晚，该产品在应用市场免费教育类APP中排名第一，在全类免费APP中排名第七。

因瞬间点击量过多，服务器过载，人教社不得不升级扩容，也不得不每天投入高昂的运维费用。但令他们欣慰的是，绝大多数用户都给“人教点读”APP点了一个大大的赞。

“广播操”视频，让居家锻炼“有章可循”

闭户谢客，居家防疫。这是今年这个春天所有中国人的无奈选择。

“在学校时有课间操、体育课，孩子锻炼能保证。现在蜗居在家，生活作息不规律，如何避免小胖墩？”“不能锻炼，如何增强孩子的身体素质，提高免疫力？”这些问题成为很多家长的担忧。

“作为专业教育出版机构，我们能不能提供些简便易行的体育活动方法和指导，让长期闷在家里的孩子们也能进行适当的身体锻炼，以提高免疫力抵抗病毒呢？”问题面前，人教社体育编辑室的小伙伴们主动讨论起来。他们想到了孩子们喜欢的广播体操，于是连夜撰写了策划方案，并获得了黄强以及王岳、谭钢、郑旺全等几位社领导的一致认可。说干就干，大家迅速进行了分工：策划文案、撰写文稿、图片制作、版式设计、视频处理……就这样熬了一个通宵，第二天，一套包括《七彩阳光》《希望风帆》《舞动青春》《放飞理想》在内的《第三套全国中小学生系列广播体操》通过人教社的官方公众号免费推送后，瞬间“点燃”了家长们的朋友圈，短短几天便获得了近百万阅读量。应需而生的广播体操视频，让学生们的居家锻炼“有章可循”，为沉闷的“在家上学”照射进来“七彩阳光”。

“课前到书”，这个春天当然也不能迟到

“课前到书、人手一册”是一项全国出版行业持续数十年的政治任务。每年的春秋两季开学前，都是人教社和全国各省份合作伙伴为保证教科书及时印供而忙碌奔走的时节。今年全国新冠疫情的暴发和蔓延，无疑极大影响了这项工作的正常节奏。防控压力持续，各地开学日期不确定，全国复工复产进度不一……这些都为春季“课前到书”带来了很多不确定性。对此，人教社积极应变，携手各地合作伙伴迎难而上，抗疫前行，迅速地推进相关工作。

1月26日，正月初二，黄强即要求有关部门要抓紧了解全国各地教材印制和发行的进展情况。

2月5日，人教社应对疫情工作领导小组专题研究“课前到书”工作，梳理、汇总了印制和发行单位目前存在的困难。

2月10日，黄强再次主持召开“课前到书”专题会议，总编辑郭戈等社领导参加，要求相关部门、上下游环节密切配合、相互补台，做好特殊时期的各项预案，尽最大努力确保“课前到书”。在此期间，人教社还主动向教育部、财政部和中宣部有关领导汇报了疫情影响下教材图书印制、发行存在的困难，希望能为教材印制和发运企业的复工提供条件，努力为“课前到书”争取积极有力的政策支持。

春节还没有“破五”，人教社大楼就开始闪现不少忙碌的身影。人教社思想政治编辑室、历史室、英语室、教学资源室等部门的一些编辑放弃与家人团聚的时光，与校对科的同事们一起加班加点，在保证质量的前提下加快编辑、审稿和校对进度，给后续流程尽可能多地留下时间，总编室也派出骨干力量进行统一协调。设计部、出版部和聚珍公司加班完成了春节放假前刚发稿的部分品种的设计和排版工作。出版部、物资部根据企业复工情况和产品印制特性，紧急调整业务安排，高效调配有限资源，提速生产。

每年人教社教材印供的最大头是委托各省份出版集团代理印制的租型品种，印数高达数亿册，这也是保障全国范围内“课前到书”工作的重中之重。2月10日，人教社要求教材事业部向各省份代理单位发函，明确要求尽快制定教材生产印制方案、物流配送预案以及疫情防控期间的应急预案等，积极配合各地教育行政部门将教材配送到校，发至学生手中。为把相关工作做细做扎实，人教社反复与各省份代理单位沟通，提醒其在保证工作人员健康安全的前提下，从物流周转到存储杀菌，从复工安排到人员消毒，方方面面都要做到周密细致、稳扎稳打、全力推进。

与此同时，在北京丰台区的仓储、库房区里，一个叫“科发公司”的储运企业也率先打破了这里多日的宁静，恢复了生产。作为人教教材中心的下属企业，它担负着人教社自印教材、教辅的储运任务。

1月21日下午，黄强、谭钢与教材中心负责人到科发公司调研春季教材图书发运工作，就有关事项做了安排。疫情暴发后，一些原本中标的承运企业大多推迟复工，导致库房中已经备好的教材、教参等货物大批积压，无法及时运出。教材事业部经过多方调研、测算，形成疫情期间教材发行工作预案，经社应对疫情工作领导小组研究决定，采取择优遴选快递公司发运的方式，不惜以较高的经济代价确保“课前到书”。

自2月11日起，科发公司恢复生产，员工分批上岗，轮班用餐，奋战不息。

2月14日，第一辆满载人教版图书的中通快递厢式货车驶出厂区，车身横幅写着“教材人团结一心抗疫情，全力以赴保障课前到书”。截至2月18日，通过各种物流渠道共发出教材图书及音像制品近3万件，极大缓解了“课前到书”压力。

外地的好消息也像“定心丸”一般接踵而至。贵州省春季教材发货率达93%，全部教材在2月24日前完成送达；河南省教材到货率超过99%，到货教材已经全部发放到全省各级新华书店，随时可送达各校；四川新华文轩的教材发货率为99%，随时可按学校开学时间和学校要求送书；江苏省春季教材已经全部送达各市县新华书店；福建省收货数量达到100%，大部分已经到校……

“没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来”。当疫情过去，春暖花开，孩子们重新坐在明亮教室里，捧着无数人逆“疫”前行接力奉献的崭新课本，一定会感受到这是一种别样的“书香”。（任萱）

(责编：何淼、岳弘彬)