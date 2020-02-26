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当体育老师变身网课“主播”

2020年02月26日09:24  来源：中国青年报
 

　　周放在上网课。周放供图

　　又是周一，趁周末洗干净的那件“无体育，不清华”的T恤又将和小猫卡西一起出现在主人周放的排球课堂上，这是它们“闯”进清华大学200多名同学手机屏幕里的第二周。

　　“这工作确实太不容易了。”坚持了一周网课教学后，清华大学体育教师周放“非常理解李佳琦”。尽管，“口红一哥”的名字是他在去年《吐槽大会》上才真正晓得的。

　　周放以前从不看直播，可近半个月，他每天琢磨的问题却是“怎么才能让学生更愿意看我的直播并从中获益？”

　　新冠肺炎疫情暴发像一脚急刹车，强行静止的过程中，很多人的生活样本被“撞”在一起，碰出凹凸也擦出火花，比如，网课需求下的学校老师和网络主播，“尤其体育教师，最需要线下教学的人得尝试摸索线上的价值。”清华大学体育部主任刘波向中青报·中青网记者表示，疫情期间，学校延迟返校，但从2月17日开始，全校教师已经开始全面进行线上教学，包括体育部的67名教师。

　　他们通过“清华体育”的微信公众号向全校师生喊话：“体育部的老师投入了大量时间，努力学习使用各种线上教学平台，雨课堂、视频会议、网络学堂、微信群等都可能会成为你和体育老师‘见面’的方式。”有时，一堂课还得在多个平台相遇，因相较于其他学科，“既得说还得动”的体育课对老师和学生的互动性要求更高，单一平台很难满足网络体育课的需要。

　　“这个动作比较大，别踢到你旁边的柜子”“尼基塔，你在莫斯科是早晨5点，跳的时候轻一些”“看大家都比较喘，这个动作可以少做一组”……建房间、切换平台、讲理论、放视频、做动作示范、看弹幕、课后复盘，经过一周的实战摸索，周放已经能相对流畅地适应“网络主播”的节奏，尽管电脑屏幕上一次只能显示9名同学的状态，周放也尽量不停切换，争取“照顾”到每个学生，“让他们每个人都能感觉到被关注。”

　　“怕自己面前没有学生，只能对着一些冷冰冰、硬邦邦的设备表现。”刚得知要上网课时，周放就陷入焦虑，即便是别人印象里“更懂科技手段”的青年教师，他也有“被赶鸭子上架”的压力。为了找到互动效果最好的方式，周放“疯狂试探”了小半个月。他将原有教程打散重新编排，每准备完一次课件，就在线找人“演习”，“看群里谁还没睡觉，逮人就发课程号，让他们进来看我直播，给我提意见。”十几轮“演习”下来，背景杂乱、摄像头角度低、麦克风声音小、灯光太暗、PPT颜色太土……一股脑儿扔向周放，他向中青报·中青网记者坦言：“同学们给的意见还挺实在。”

　　他挑了离窗户最近“采光最好”的地方，将书桌、椅子、花盆挪至各处，放上一块瑜伽垫，还调整了射灯的位置；为了呼应学校东大操场的醒目标语，他专门找出印有“无体育，不清华”字样的T恤，“让同学们能有回到学校里的感觉，亲切一些”；但周放最担心家里的网络，爱人要开网络会议，读初中的孩子也在上网课，他只能“着急忙慌”地专门换了一个5G手机，“WiFi信号不好，赶紧切换手机热点，起码得把一节课的教学任务完成”。

　　为了了解各款线上教学软件，作为男排教练的他召集队员“云训练”，由于队员家中训练条件不同，负重练习时，大米袋、面袋、桶装矿泉水、大小不一的哑铃、桌椅板凳等都成为训练器械出现在周放屏幕中。而莫名闯入学生视野中的则是周放家的美短小猫卡西。

　　在正式开课前，学校微信要推送周放的网课备课情况，孩子帮他拍摄工作照时不小心把卡西拍了进去，结果这张照片让学生“炸了锅”。同学们在其他课的群里打听，“养猫的周放老师什么时候上课？”“周老师会给我们看小猫吗？”周放没想到，网课的形式竟让他成了“线下撸铁、线上撸猫”的“网红主播”，“要能让同学对早起上体育课有点儿期待，这也是一个很美好的小插曲”。

　　有了卡西的“加持”，周放的课颇受学生欢迎，他此前的努力也得到回馈。“几次课下来，从学生的反馈包括现场视频画面看学生的互动，我觉得网课在现阶段对带动学生锻炼身体，完成部分体育课任务能起到一定作用。”周放发现，尤其以往在体育课上被“一带而过”的项目背景和理论，反而在线上平台有更大空间。

　　“作为以实践为主的课程，如果不是疫情，学校体育不会大规模转移至线上。”刘波表示，“教师无法纠正学生的技术动作，缺乏现场教学的竞技与对抗，单是这两点，线上教学效果就达不到线下要求。”但他也强调，上体育课不仅为了学习专项技术，还有督促锻炼、促进身心健康等多种功能，甚至在这次网课的尝试过后，线上教学也会成为今后高校体育教育的一种补充手段，“比如，教师能把一些示范视频发送给学生，方便他们加强练习，增强学习效果。”可就体育课而言，网课的作用更多是“锦上添花”，仍待探索，对于条件尚不成熟的一些学校，尤其中小学而言，线上教学网络直播的方式可能投入较大、效果却未必明显，“方法可以多种多样，只要目的相同，就是督促学生锻炼，让他们明白参与体育的意义。”

　　网络技术的门槛和缺乏有效的监督手段，依然是体育网课的两大痛点，这在中小学阶段更加明显。

　　“各位同学，如果能清楚听到老师说话，请回复1。”杨蕾（化名）说完30秒后，某某妈妈、某某奶奶、某某爸爸列队用1刷屏。作为一名初三体育教师，从不看直播的杨蕾一度为要出现在镜头面前感到焦虑，由于一次课程要同时面向4个班级，他只能面对文字和看不见的学生交流，而桥接学生和他之间的，除了屏幕还有家长。“初三体育涉及学生的中考加分，老师得想尽一切办法，用语言时刻提醒动作的要点，动作的重点、难点等，调动学生锻炼的积极性，尽量让学生把该拿到的分拿到。”但在当前的特殊情况下，除了将学校精心分解的锻炼视频播放给学生外，家长的监督就格外重要，“老师只能通过学生练习的视频、脉搏等资料的反馈，来评价学生锻炼的效果。”

　　但在体育老师李丹（化名）看来，多出来“任务”让老师、家长和学生都多了烦恼，“初三的情况比较特殊，但对于初一初二的孩子而言，提供更愉快的体育参与方式，不予以强制性要求，更能调动孩子的积极性，也能减轻家长的负担。”李丹所在学校本来有直播授课的打算，为了当好“十八线女网红”，她把客厅“整修”了一番，爱人怕穿帮，故意摘下了墙上的婚纱照。但试水了一节课后，效果令她非常失望，“100多个孩子同时在线，网络非常卡顿，基本无法形成互动，低年级孩子的动作是否标准，都没有办法观察”。最重要的是，和她搭档的老师课至一半便掉线了，快结束时才又出现。课后，由于能力和进度不同，很多家长也提出“希望能让孩子自主练习”。

　　此后，在北京市教委“延期开学期间的在线教育不得上新课，不得超纲、超标，不增加学生、教师和家长负担”的要求下，李丹的直播经历草草结束，她把更多时间用来关注如何督促学生自主锻炼，“我们以前寒暑假都有体育作业，用KEEP等软件打卡”。体育教师找到熟悉的方式，每天向同学推荐一两个规定动作，其他动作由孩子们自选，家长只需把孩子的锻炼视频提交，老师便会根据每个学生的动作进行一对一辅导，而高年级的同学则自己完成打卡任务，“尽可能去信任每个孩子，并时刻督促，让他们明白运动的好处”。

　　没有了直播任务的李丹现在工作井然有序，她会把自己每天训练的视频发给学生，和“可能不够自律”的孩子单独沟通，“这次也是对日常体育课成效的检测机会，看你的课程是否让孩子真的喜欢上体育，把运动当作一种习惯去坚持”。在她看来，这次线上课程的尝试会丰富体育教师今后的教学手段，更重要的是，“让教师明白体育要教什么，如果喜欢体育的种子已经种下，体育教师也不用忙着转型当网络主播了吧。”

　　本报北京2月25日电

　　记者 梁璇

(责编：何淼、岳弘彬)
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