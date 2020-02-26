教育部：要将抗击疫情与爱国主义教育贯通起来

人民网北京2月26日电（冯粒）据教育部网站消息，为深入贯彻落实习近平总书记系列重要指示精神和党中央决策部署，进一步教育引导广大师生坚决贯彻好打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的各项任务要求，切实把共同抗击疫情斗争作为推进学校思想政治教育的重要实践和生动教材，教育部办公厅印发通知开展“共抗疫情、爱国力行”主题宣传教育和网络文化成果征集展示工作。

通知要求，要围绕疫情防控这一重点，结合“青春告白祖国”系列工作，以学习宣传贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》为抓手，聚焦“充分体现教育系统抗击疫情的担当作为、生动彰显中国特色社会主义制度优势、大力弘扬新时代爱国主义精神、全面提升科学素养和人文情怀、不断坚定爱国力行的使命责任”等五方面重点内容，激发广大高校师生的责任担当。

通知强调，要结合不同阶段的特点和要求，将抗击疫情与加强爱国主义教育主题贯通起来。第一阶段(从现在起至返校复学前)以“抗击”为重点，通过加油鼓劲、分享经验、讲好故事等，教育引导师生“自律、自护、自修”。第二阶段(返校复学后一段时间)以“守护”为重点，通过营造氛围、积极创作、精准施教等，教育引导师生“守规、互助、勤学”。第三阶段(2020年上半年内)以“践行”为重点，通过丰富教学、学习典型、集中展示等，教育引导师生“笃志、力行”。第四阶段(2020年下半年内)，以“圆梦”为重点，通过组织宣讲、社会实践、融入日常等，教育引导师生“爱国、奋斗”。

通知指出，在疫情全面解除之前，以线上活动为主，通过“读”“写”“拍”“画”“创”等形式，积极引导师生用自己的视角、自己的语言、自己的体验、自己的方式进行网络创作。在疫情全面解除之后，线上线下结合、以线下活动为主，通过“听”“说”“演”“唱”等形式，充分开展内涵丰富的宣传教育活动，并进一步结合课堂教学、校园文化、社会实践、网络文化等载体，形成常态化一体化的工作体系。

通知要求，要加强领导，广泛动员，严格遵守落实疫情防控期间的各级各类管理要求，加强宏观指导、统筹协调和督促落实。要加强宣传，汇聚合力，在中央媒体、教育系统媒体、网络思政平台进行综合报道、专题宣传和全景展示，充分运用好微博微信、社交媒体、视频网站、手机客户端等传播平台。要全面展示，择优报送，教育部将重点遴选出100个左右精品案例，通过中央媒体“青春告白祖国”专题系列节目进行集中宣传展示，向全社会传播教育系统正能量。

(责编：冯粒、刘军涛)