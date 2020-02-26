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关于延长新时代最美幼师推荐宣传活动报名期的公告

2020年02月26日10:48  来源：人民网-教育频道
 

目前，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，部分地区的幼儿园所单位尚未恢复正常工作状态。为集中精力做好疫情防控，“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动组委会（下文简称“组委会”）经研究决定：将活动报名截止日期推迟一个月，延长至2020年4月13日，同时暂停投票，开放时间根据各省安排另行公布，本次活动的后续安排将根据疫情防控进展情况另行通知。

对于因特殊情况给大家带来的不便，我们深表歉意。同时，感谢大家对“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动的关注与支持。

目前，活动得到了全国多省市教育主管部门的认可，已有广东、海南、西藏、天津、内蒙古、青海、湖北、福建、江西等省市教育厅联合发函组织报名。数据显示，截至2020年2月20日，已报名人数位居前列的省市分别为广东、青海、福建、海南、天津、吉林、江西、湖北。

此外，“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动的举办方人民网教育频道、人民幼禾教育科技有限公司联合推出“人民幼教”APP，已于2月13日正式上线运行，全国战“疫”期间所有课程免费开放，以满足幼儿园教师假期自我提升、自主学习的需求。近期，该平台将陆续上线1800课时课程，供广大幼师学习参考。

扫描图中二维码即可下载“人民幼教”APP

此时此刻，让我们同心协力、共克时艰，携手战胜疫情，为幼教事业不断奋斗。

“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动组委会

2020年2月

(责编：李依环、岳弘彬)
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