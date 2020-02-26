原标题：教室里空无一人 老师仍然讲得激情飞扬

昨天，对浙大学生来说是个特别的日子。浙大原定2月24日开学，因为疫情影响，昨天开始，全校学生以网课形式，迎接新学期。这对浙大学生来说，是一种全新的体验。

记者 胡信昌 通讯员 柯溢能 李灵

很多同学第一次上网课

昨天早上7点20分，浙大医学院的陈同学起床。8点，她开始上新学期的第一堂课——《病原生物学和免疫学实验》。

这是她第一次上直播课。为了调整好作息，她已经提前几天，每到晚上11点就睡觉了。

这次直播课，老师通过钉钉直播授课。之前老师和同学们提前调试过，早上上课都蛮顺利。一堂课下来，陈同学说，感觉直播课非常方便，但要做实验或者展示时，直播课会相对麻烦一点。

传媒学院的王同学是昨天上午9点多的课程。这次上直播课的经历，让她觉得很新奇，感觉跟老师的互动性有所提高，可以在直播室跟老师非常有效地沟通。“上网课也蛮方便，只要有网络、有电脑或者手机就可以了。上周，大家都做了上直播课的测试。今天，最开始大家有一点不习惯，很快大家都适应了。”

浙大为线上授课做了充分准备。之前，有3万多学生，参加了几千场测试。

上网课，已经成为昨天浙大同学们讨论的话题。昨天早上，还有同学开玩笑说，早上第一次上课，同学们已经发明了一个新词：“被窝发言”。

浙大老师对着空教室激情开讲

浙大官微发了一段视频，让很多人看了内心很受触动。视频上的教室里，台下空无一人，但一位老师，仍然在专心上课，激情澎湃。

这是浙大生命科学学院的王君晖老师，参加前几天学校的录播教室测试时上课的场景。

浙大紫金港校区西一309教室，虽然空无一人，但王老师激情洋溢的讲课声不断，时而写板书，时而抖包袱，完全没有受学生不在的影响。

王老师说，这门通识课他已经上了十几年，但每次课前都还是会认真备课，哪里需要板书、哪里有“包袱”可以抖，都熟记心间。

“我非常喜欢上课。对于上课的态度，我觉得应该是台下有没有学生都一个样！因此，尽管这次是试播测试，我还是坚持讲满了45分钟。”王老师说。

昨天，不少浙大老师，也像王老师这样，对着空荡荡的教室授课。

而为了这次网课，学校将改造200间教室，专门用于网络授课。

学校本科生院、研究生院、信息技术中心，在疫情期间，陆续安装200间教室的自动录播设备，在教室部署录播主机、教师跟踪摄像机、学生摄像机、教师与学生的拾音设备，并对相关教室所在网络进行改造升级，建设完成相应的教学专网。

这样，部分老师除了在家直播上课以外，也可以到学校来上课。一般来说，微积分课等板书比较多的老师，会选择到浙大教室里来上课。

这次浙大为了做好线上教学，还专门设了很多服务点，包括高大上的指挥中心，用于监控整个教学运行情况。从学校公布的课程表来看，昨天全校课程满满，很多浙大校友看了课程表说，很想再回学校，重温学习时光。

如何上好网课？

专家给出建议

最近这段时间，全国很多老师都在琢磨，如何上好网课。浙大计算机科学与技术学院的翁恺老师，被称为国内“中文慕课第一人”，线上教学经验非常丰富。

这次，他在自己家里，打造了一个简易版的“直播间”，各种“直播神器”纷纷亮相，打光、收音、与学生交流等，很多网友看了都说太牛了。

翁老师还给老师们分享了一些干货满满的线上教学技巧。这段时间正在上网课的老师们，也可以看看——

1.尽量给用来直播的笔记本接一根网线，而不是依赖Wi-Fi。

2.笔记本屏幕的观看角度和摄像头的拍摄角度未必一致，有可能产生一些“表情包”式的直播画面，建议把笔记本架高站立讲课或是放低埋头讲课。

3.适合自己工作的位置未必是适合直播的位置。老师们在选择直播场地的时候，可以特别关注一下自己的背景，尽可能选择简单、整齐的背景。

4.PPT宜采用浅底色、等线字体，最好能改成宽屏16∶9的，右上角适当留白。

5.屏幕分辨率适当降低，直播对屏幕分辨率要求不高，可采用720P而不是屏幕的原始分辨率。

6.演示软件操作时，尽量做局部放大动作，让学生看得更清楚。

7.在正式开课前，跟同学们来一次小范围的测试。

(责编：冯粒、曹昆)