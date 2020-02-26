港中大（深圳）本科生就业率超98%

本报香港2月25日电 据中新社报道，香港中文大学（深圳）近日发布2019年本科毕业生就业质量报告称，该校2019本科毕业生毕业就业率为98.18%，选择直接就业的毕业生的平均年薪14.13万元人民币。

2019年，港中大（深圳）选择直接就业的本科毕业生占毕业生总人数的22.08%，他们中间，近九成选择在深圳、广州、上海、北京等中国一线城市工作，其中超过70%的毕业生留在粤港澳大湾区就业，且进入计算机、互联网、通信、电子、专业服务、教育、培训、金融、会计、银行、保险、贸易等领域者居多。

2019本科毕业生除进入华为、百度、腾讯、宝洁、可口可乐等知名企业外，进入国有企业的占14.88%，同比上年增长6.83%；另有10.74%毕业生受到了政府机构、事业单位、科研等机构的青睐，同比上年增长6.14%。

2019年港中大（深圳）选择继续升学的本科毕业生人数占毕业生总人数的75.73%。继续升学学生中前往美国攻读硕士和博士的比例高达43.86%，同比2018届毕业生上涨12.04%；64.10%的继续升学的学生攻读的是世界大学排名前50名的世界名校的硕士或博士学位，包括麻省理工学院、牛津大学、苏黎世联邦理工学院、剑桥大学等。

针对这届本科毕业生的职场表现，港中大（深圳）对雇主进行了毕业生的12项专业能力和职业素养问卷调查。结果显示，雇主对毕业生的满意度非常高，对他们在英语水平、学习能力和人际沟通等方面展示出的优秀素养非常认可。

(责编：杨光宇、曹昆)