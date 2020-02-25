河北省下发文件支持燕山大学“双一流”建设工作

人民网北京2月25日电 （记者何淼）近日，河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于支持燕山大学加快“双一流”建设 实现内涵式高质量发展的意见》（以下称《意见》），全力支持燕山大学建成世界知名的研究型大学。

《意见》要求，河北省将在三年内增量投入，形成多方协同支持燕山大学发展的强大合力，计划从加大世界一流学科集群建设力度、打造一流的本科人才培养高地、推动优势领域科技创新、支持创新平台做大做强、推动科技成果转化应用、强化国际交流与合作职能、加强人才队伍建设、创新机构编制管理方式、加强财政经费投入报障、支持薪酬分配制度改革等10个方面支持燕山大学内涵式高质量发展，力争通过3-5年建设，确保燕山大学达到世界一流学科建设高校水平，进入国家“双一流”建设高校行列。

燕山大学召开校党委常委扩大会议(学校供图)

为此燕山大学专门召开校党委常委扩大会议传达学习《意见》精神，会议由校党委书记赵险峰主持。赵险峰表示，省委省政府出台专门文件支持我校“双一流”建设和内涵式高质量发展，这在河北高等教育发展史上前所未有，也是燕山大学办学史上具有标志性意义和历史性影响的大事。

赵险峰指出，省委省政府出台专门文件为我校更高起点、更高层次推进各项工作指明了方向。当前，全校上下在全力打赢疫情防控阻击战的同时，要迅速行动起来，以高度的责任感和紧迫感，拿出破釜沉舟、不留退路的勇气和决心，举全校之力抓好文件精神落实。一是强化组织领导，明确责任分工。二是坚持目标导向，细化工作举措。三是确保落地见效，服务河北发展。

近年，在国内外大学排行榜中，燕山大学稳居国内前100名，河北高校首位。此次河北省发文支持燕山大学内涵式高质量发展，不仅有利于推进河北高等教育的发展，也能更好地满足人民群众对优质高等教育的需求。

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