全力投入抗击疫情，把论文写在祖国大地上

新冠肺炎疫情爆发以来，华中科技大学（以下称“华科”）把疫情防控作为当前最重大的政治任务，充分发挥学校工科、医科优势，全力投入疫情防控阻击战。

抗击疫情，救治是关键。武汉是中南地区的医疗中心，华科同济医学院是我国现代医学教育的发源地之一，具有110余年的办学历史和“学医在同济”的闪亮名片。华科拥有10家附属医院，且10家医院全部奋战在本次抗疫的最前线，均为新冠肺炎定点医院。其中，大家所熟悉的附属同济医院、附属协和医院常年接诊量占中南地区的一半，综合实力居国内前列。疫情发生至今，除了在抗疫战场上救治新冠肺炎患者外，两家医院还承担着日常危重病人的救治工作。由于时间紧、任务重，学校作为坚强后盾，通过发挥学科优势、开展科研攻关、汇聚校友力量等对附属医院给予帮助和支持。特别是我校全球50多个校友会，数万名校友及多家爱心校友企业，累计为武汉和省内其他地市的100多家一线医院捐赠了价值超过3亿元的抗疫物资，为抗击疫情提供了重要保障。

在健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力方面，我校公共卫生学院在本次疫情中承担了武汉市防疫措施效果评估工作，为地方政府下一步的预防对策和工作重点提供了科学依据。同时，发挥公共卫生与预防医学A+专业和双一流建设学科的优势，为疫情防治提供专业的对策建议，并进行科普宣传。华科国家治理研究院以及医药卫生管理学院、管理学院、法学院、法医学系等院系专家在建言献策、提供咨询、有力发声、病理解剖等方面贡献出了强大力量，得到了中央和省委省政府的肯定与重视。

学校拿出近5000万元的经费，用于组织各相关学科参与国家科技部、教育部、国家基金委等关于新冠肺炎专项的科研攻关，研究方向包括快速诊断检测与试剂、药物疫苗研发等重大科学问题。学校也非常重视并推动学科交叉合作，基础医学院、电信学院等院系将人工智能、大数据等技术应用于疫情防控，推出了可大幅提升诊断效率的新冠肺炎AI辅助医学影像量化分析系统，筛选出了五种可能对2019新型冠状病毒（2019-nCoV）有效的抗病毒药物。

华科享有“学在华中大”的美誉，学校深入贯彻落实教育部相关部署要求，不负学生、家长和社会的殷切期望，做到“停课不停教”“停课不停学”“学习不停顿、研究不中断”，办让人民满意的教育。学校已于2月17日开学，目前仅本科生课程就有2300余门开课，3000余名教师、300余位教学管理人员在线互动，总体效果良好。同时，清华大学主动与我校联系，因为具有相似的学科结构，设置了“克隆课程”，让我校学子与清华学子共享资源，同上一门课。

作为一所学生人数近6万、应届毕业生超过1.7万的高校，考虑到学生就业问题，学校原则上不推迟毕业，并以“全方位网上办理”为主要思路，通过举办“空中宣讲会”等方式让学生能够找到满意的工作。

2月以来，我校有教职工因为感染新冠肺炎逝世，我谨代表全校师生对他们表示深切缅怀。作为一所综合性、研究型重点大学，我们更应该化悲痛为力量，充分发挥学校学科优势和科研实力，始终秉承“育人为本、创新是魂、责任以行”的办学理念和“服务乃宗旨，贡献即发展”的办学思路，既“顶天”又“立地”，既要把论文写在学术杂志上，更要把论文写在祖国大地上，培养出一批批既具备扎实专业技能又具有人文情怀的优秀人才。

（作者系华中科技大学党委书记）

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