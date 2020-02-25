汇文中学在线升旗 点亮学生爱国重德的传统教育

北京汇文中学体育馆，校长带领老师录制升旗仪式视频。（记者翁奇羽 摄）

人民网北京2月25日电 （记者 熊旭）昨日，一场线上升旗仪式在北京汇文中学举行，升旗仪式从操场搬到了网络上，同学们虽然身处不同的地点，但身着相同的校服、佩戴着红领巾或团徽，在相同的时间，共同唱响雄壮的国歌，共同聆听国旗下讲话。家长们、老师们也共同参与，一起感受这激动人心的时刻，这一刻，家国情怀在每一名汇文人的心中迸发。

北京汇文中学体育馆，校长带领老师录制升旗仪式视频。（记者翁奇羽 摄）

据了解，爱国重德是北京汇文中学的教育传统，也是北京东城区爱国主义教育基地，有着浓厚的爱国主义历史与文化。长期以来，学校组织开展革命传统系列教育，以学校英雄校友命名“英雄班”等活动，引导学生向英雄校友和杰出校友学习，将英雄精神与时代发展有机结合，提升学生的爱国主义情怀。

初二6班王雪莹在家收听升旗仪式结束后的“国旗下讲话”。（学生家长供图）

在国旗下的讲话中，北京汇文中学校长助理洪京认为，将升旗仪式作为延迟开学期间的主题教育，旨在引领学生增强社会责任意识和爱党爱国爱人民爱社会主义的思想情感，激发与国家同呼吸共命运的情怀。特殊时期，孩子们不能回到美丽的校园，但是大家的心是在一起的。

初一7班金子晴在家收看升旗仪式（学生家长供图）

升旗仪式结束后，学校不少师生都对这场特殊的升旗仪式表达了自己的心声。

初三1班李芳菲说：“第一次在家里和爸爸妈妈，同学们老师一起升旗，隔着屏幕，看着冉冉升起的五星红旗，我高唱着国歌。在抗疫的特殊日子里，五星红旗依旧迎风飘扬！哪有什么岁月静好，只不过有人替你负重前行。特殊的日子，我还能有一张安静的书桌让我们读书，因为有无数的逆行者为我们挡住病毒的侵袭。我现在唯有能做的就是努力学习，好好锻炼身体，好好睡觉、好好吃饭、调整情绪和克服恐惧心理，不得病不给国家添乱。”

高三7班邱欣玥在家收看学校举办的升旗仪式。（学生家长供图）

高三7班邱欣玥认为，突如其来的疫情，似乎让我们与外界断了联系，但当电脑里响起国歌的时候，我仿佛就站在操场上，向冉冉升起的国旗致敬。脑海里浮现出的，是抗疫一线医护人员们忙碌的身影；是小区门口帮我们测体温、登记的志愿者们；还有太多太多在危急时刻挺身而出的身影，都让我为之触动。身为高三学子，我们应该学习他们的战“疫”精神，去打好属于我们的高考战！

初一8班赵子昂及家长在家收看升旗仪式（学生家长供图）

高一5班的刘赛西更加意识到在家学习需要更强的自制力，他说：这是锻炼自己的良好机会，应安排好学习与放松的时间并安排锻炼，充实自己的生活。相信疫情正在好起来，战疫终会胜利，期待那时春暖花开，相聚校园。

初一1班李畅在家收看升旗仪式（学生家长供图）

北京汇文中学教师刘跃雄认为，在这个特殊的时期，学生除了学习，更多应该思考如果看待生命、敬畏生命，如何与自然和谐共处。通过此次疫情，每个人都应该学会感恩，学会担当，学会时间管理，学会利用闲暇，让在家的生活变得充实，关心国家大事，培养家国情怀。

高二3班赵蕊在家收看升旗仪式（学生家长供图）

北京汇文中学校长郭杰表示，今天，在这个特殊的假期，我们采用特殊方法举行升旗仪式，就是希望激发出同学们战胜困难的决心和信心。面对疫情突发带来的各种困难，汇文学生要团结一心，全力以赴，从容面对各种新的挑战。在战胜困难的过程中，发现自我、思考自我、成长自我，在这场特殊的考验面前做出你们完美的回答。这场疫情，对于汇文而言，是一次师生共同成长的特殊经历，是引导学生把握时代脉搏，激发与国家同呼吸共命运的情怀的特殊课堂，也一定会成为更有意义、更有价值的难忘回忆。

(责编：熊旭、岳弘彬)