北京高考适应性测试3月3日至6日进行  4月上旬模拟填志愿

人民网北京2月25日电（李依环）据北京市教育委员会消息，北京市2020年高考适应性测试将于3月3日至6日进行。本次测试采取考生居家分散考试的方式，由全市统一命题，统一考试时间。考试完成后，学生可按照所在中学的要求通过邮寄或发送图片等方式上交答卷。

北京市教委相关情况介绍如下：

1.北京市2020年高考适应性测试什么时间进行？

答：本次测试全市统一命题，统一考试时间，于3月3日-6日进行。具体测试安排如下。

日期 时间、科目 上午 下午 3月3日 9:00-11:30 语文 15:00-17:00数学 3月4日 15:00-16:40英语 3月5日 8:00-9:30 物理 11:00-12:30 政治 15:30-17:00 化学 3月6日 8:00-9:30 历史 11:00-12:30 生物 15:30-17:00 地理

2.本次测试的方式是什么？

答：按照市委、市政府新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，为保障广大师生生命安全和身体健康，避免大规模人群聚集，本次测试采取考生居家分散考试的方式。

3.考生如何参加适应性测试？

答：考生应按照所在中学的具体安排参加测试，获取试题后居家自我管理或在家长监督下完成测试。测试应在相对独立和不受干扰的环境下进行，并按统一的时间要求进行答题。考试完成后，按照中学的要求通过邮寄或发送图片等方式上交答卷。

4.本次适应性测试的目的是什么？

答：北京市2020年进入高考综合改革的实施阶段，考试采取“3+3”模式，考试科目和考试安排较往年都有很大变化，为使考生熟悉试题结构和考试流程，举行本次适应性测试。

5.本次测试如何评卷？

答：北京教育考试院指导各区统一评分标准，细化评分细则，各区统一组织或由各学校进行试卷评阅。评卷后全市统一汇总各区考生成绩。

6.考生和家长应如何看待本次测试？

答：今年考试科目有很大变化，而且由于每个考生选考的等级考科目不同会有不同的考试日程，考生应通过本次测试熟悉试题结构和考试流程，了解本人各科目的大致水平和复习状况。本次测试成绩不具备参考意义，测试成绩和排名与6月份高考成绩和排名没有关联性。

7.后续还有什么工作安排？

答：4月上旬将进行全市统一的模拟志愿填报，促进考生熟悉志愿结构和志愿填报系统，了解相关投档规则，掌握志愿填报方法。

(责编：李依环、熊旭)