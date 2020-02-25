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家校合力让在家上学效果最大化

姜朝晖

2020年02月25日09:14  来源：中国教育报
 

延期开学，“停课不停教、不停学”的工作安排，既是教育系统抗击疫情的应急举措，也是“互联网+教育”成果在特殊情景下应用推广的深度尝试，更是对教育治理体系和治理能力现代化的一次重要考验。它不仅需要教育主管部门做好统筹安排，也需要学校师生的积极参与，同时还要争取广大家长的全力支持。

相对于传统的学校教育，在家上学无论对于教师、学生，还是家长来说，都属于新兴事物。它最突出的一个特点是，需要家长的大力支持和积极参与。那么，疫情期间的在家上学，家校如何密切合作、充分发挥各自优势，最大限度提升学生的学习成效呢？

家校合作要做到深度信任理解、共担责任。在全国上下全力抗击疫情的背景下，采用在家网上教学总体值得肯定。根据浙江省最新调查数据显示，近九成初高中学生对于特殊时期组织线上教学表示支持，教学满意和非常满意的达到了82%。然而，相对于学校教育，在家学习具有特殊性，一定时期和范围内出现资源或技术等问题在所难免，这就需要家校共同努力。实现家校良性的合作关系，前提是彼此深度信任理解。教师不能认为在家学习主要是家长的事情，把在家上学的主要责任和任务全部交给家长。与此同时，家长也不能全部依赖学校和教师，自己做“甩手掌柜”，而要尽可能地对学生在家学习给予最大支持，以及必要的监督和帮助。只有彼此信任理解，不相互推脱责任，才能帮助孩子真正实现“在校学”向“在家学”的状态转变，并确保好学生在家上学的质量和成效。

学校要主动承担引导学生线上学习的主要责任。虽然学生名义上是在家上学，但和在校上学一样，学校仍然是教学活动的组织者、实施者和评价者。与绝大多数家长相比，教师在教育教学方面具有较高的专业素养和能力水平，能够把握好教育教学的基本规律，并按照课程教学大纲和教学计划，采取合适的教学手段方式对学生进行相对系统的线上教学。所以，教师绝不是网友调侃的“十八线主播”，线上教学其实是一项极具专业性的工作。除了教育教学的方向把握、内容选择、方法应用和跟踪评价外，教师还要及时和家长、学生沟通课程教学的有关安排，指导家长为学生准备好在家学习必需的硬件和环境，并在学生学习遇到困难时，及时提供有效的咨询和帮助，切实发挥好指导者和引导者的作用。

家长要认真履行孩子学习监护人和参与者的职责。家长是孩子成长的第一任教师，是未成年子女的法定监护人，无论是何种学习方式，家长都不能也不应缺位；而居家上学，家长的作用尤为重要。由于许多学生尚属于未成年人，学习主动性、自觉性相对较弱，学校有组织的系统学习，许多需要在家长的监护下才能完成；家长也要监督学生合理安排学习时间，做好视力保护和推动全面发展。同时，相对于大多数孩子来说，家长在信息技术处理上占有一定优势，能够帮助孩子处理学习中遇到的条件保障问题。此外，疫情背景下生命教育、公共卫生和健康教育、社会责任教育，以及对英雄人物和先进典型事迹的学习，家长的积极参与和言传身教，往往能够起到润物无声、事半功倍的作用。再者，许多家长在疫情期间属于弹性上班，具有一技之长专业能力的家长，也可以通过家长课堂等形式，为孩子提供学校课程之外的线上讲座和交流，开拓孩子的学习视野，加深家校之间、亲子之间的良性互动，共同促进疫情期间孩子的学业成长和身心健康发展。

（作者系中国教育科学研究院办公室副主任、副研究员）

(责编：李依环、熊旭)
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