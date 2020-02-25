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评论：过度“打卡”不可取

朱四倍

2020年02月25日09:13  来源：中国教育报
 
原标题：过度“打卡”不可取

为了防止增加学生不必要的负担，继教育部之后，不少省级教育行政管理部门纷纷发声，要求不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，这似乎让不少家长和学生放心不少。

事实上，“打卡”不是什么新鲜事，但上升到需要纠偏的程度，恐怕也是难言之痛。据报道，在一些中小学，每天早上“打卡”，中午“打卡”，晚上还要“打卡”，如果“打卡”次数不够、提交作业不及时，开学后还要被处分。此外，一些大学也不遑多让，大学生也加入到“打卡”大军的行列，不仅要健康“打卡”、学习“打卡”，有些还发展到了情绪、心理波动也要“打卡”的地步。一些报道则显示，“打卡”愈演愈烈的背后或许夹杂着利益的成分。

“打卡”作为一种督促检查手段是有必要的，但以“打卡”次数和准时与否作为标准来衡量学习好坏和身体健康，结果恐怕会南辕北辙。从本质上说，“打卡”的过度使用是追求痕迹主义的表现。痕迹主义是一种片面注重痕迹而不顾效果的工作方式，凡事求痕、单纯看痕，家长和学生能不累吗？

进一步说，推崇“打卡”的背后是没有考量到现实需求和学生诉求，有推卸责任的嫌疑。非常时期有非常办法，这不难理解，但不应该以“打卡”论成效，以“打卡”论得失。当学校和教师通过这种“打卡”的方式向教育行政部门证明“我在场”时，就是在以“打卡”的痕迹而非学习的效果和育人的实践来代替教学的呈现。当遇到问责时，“打卡”反倒成为避责的最好借口。更要命的是，背后隐藏的逻辑是“打卡”就是学习，就是完成了任务。这是把“打卡”作为检验工作的唯一标准。

看似新表现，实则老问题。过度“打卡”从某种程度上说，有着作秀和表演的嫌疑，在实际中容易引起师生的反感，从而导致学生、家长和学校、老师之间产生隔阂和矛盾。

“打卡”是手段，不是目的，“打卡”的不恰当运用混淆了手段和目的二者的关系。常识告诉我们，痕迹管理只是一种手段并非最终目的，倡导留痕是检验工作的一种形式但并非唯一形式，更不是工作实效的检验标准。力戒浮于表面、流于形式的“打卡”，才能还师生静心安心舒心的学习环境。

（作者系信阳师范学院教师）

(责编：李依环、熊旭)
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