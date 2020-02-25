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四川：为湖北籍高校毕业生建台账

2020年02月25日09:04  来源：中国教育报
 

日前，四川省教育厅下发了《关于做好2020届湖北籍高校毕业生就业工作的通知》，要求各高校要通过院系班级等渠道，全面摸排本校2020届湖北籍高校毕业生的家庭住址、联系方式、身体状况、就业现状、求职意愿等情况，建立“一对一”工作台账。

《通知》要求，各高校要通过微博、微信、家长群、学生群等渠道，向2020届湖北籍高校毕业生宣传疫情防控知识和要求，引导毕业生加强自我保护。要特别关注本校未就业湖北籍高校毕业生身心健康，加强跟踪辅导，传递关爱和问候。

《通知》提出，各高校根据摸排出的湖北籍高校毕业生情况，加强分类就业指导。对就业型毕业生，要千方百计通过网络推送就业信息；对创业型毕业生，要加强政策宣讲，安排创业导师“一对一”帮扶；对升学及公招公考型毕业生，要着力加强相关招考政策宣传，充分利用在线课程资源，开设必要的线上辅导、讲座，帮助其提高应试、面试技能。

此前，四川已有多所高校出台关爱湖北籍学生的相关措施。西南石油大学设立“抗疫专项慰问金”，对湖北籍建档立卡贫困家庭学生和家庭经济特别困难学生给予每人1200元的资助，对其他家庭经济困难学生给予每人600元的资助。天府新区航空旅游学院出台措施，湖北全省参与一线抗疫的所有医务人员子女就读该院免除3年学费。（记者 倪秀）

(责编：李依环、熊旭)
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