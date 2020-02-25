广西团组织开展线上助学志愿服务

随着各地企业陆续复工复产，一些双职工家庭面临“孩子作业没人辅导、功课没人教、成天在家玩”的烦恼。

广西不少地市的团组织发动中小学教师、寒假返乡大学生和高校教师组建防疫青年志愿者线上助学支教服务队，通过QQ群等为有需要的学生及家长提供课业答疑、兴趣辅导、心理健康及疫情防护教育等线上志愿服务。

2月初，看到团桂林市委发布的防疫线上一对一助学活动招募通知，广西师范大学大一学生汤心仪毫不犹豫地报了名。为了做好第一次线上辅导，汤心仪提前向有经验的朋友请教如何与小朋友相处。她根据辅导对象的课程进度，在网上下载了电子版教材，通过QQ视频辅导。广西师大还有25名志愿者也在做类似的事情。

桂林一名家长卢女士表示，自从2月3日复工后，她白天没空辅导孩子，晚上虽然有时间，但儿子好些作业题她也不会，只能听儿子背背课文，有了志愿者帮忙，她就省心多了。

团桂林市委社会联络部副部长张云涛介绍，截至2月24日，桂林线上助学活动共招募到1300余名志愿者，服务200余名学生。

2月12日，团南宁市委开展的“课后云辅导”线上助学志愿服务开始报名。报名当天，500人的小学群就满了，新建的群也很快超过了500人。团南宁市委志愿者部部长周理介绍说，在云辅导群中，来自南宁15所中小学的教师每周轮流值班两天、每天1个小时，为5个群的学生和家长答疑。

“老师们哥哥姐姐们好！请问这些字怎么组词呀？”2月18日，解放路小学一名四年级学生拍下作业发在群里，很快得到了6位语文教师的回复。没有学生提问时，教师们也会在群里分享一些学习资料和学习技巧。

和面对面的线下教学相比，线上辅导有些特殊的困难：志愿者不知道辅导对象在干什么，也不易监督；由于通过语音沟通，孩子看不到解题的过程、有时跟不上节奏。

为了弥补现场情景的缺失，老师们尝试录制讲解视频和语音讲解发到辅导群里，有针对性地解答。“每次收到同学的道谢，是我最欣慰的时候。”南宁市天桃实验中学英语教师马志健说。（谢洋 麦梦佳）

(责编：李依环、熊旭)