在防控疫情中加强大学生思政教育

充分利用重大疫情这一特殊时期、特殊情境，主动开展大学生思想政治教育，既是做好疫情防控工作的客观需要，也是提升大学生思想政治教育针对性和亲和力的有利契机，在具体工作中可重点把握以下四个着力点：

一是加强爱党与爱国主义教育，坚定自信心。党领导人民抗击疫情的伟大实践，是一部生动鲜活的爱党和爱国主义教育实践教材，是一堂感人至深的爱党和爱国主义教育实践大课。

高校要充分利用好这部实践教材，上好这堂实践大课，通过多种形式向大学生讲清楚中国共产党的领导优势和中国特色社会主义制度的比较优势，向他们推送党领导人民抗击疫情的感人故事，向他们展示中国特色社会主义制度集中力量办大事的实践案例，向他们传播体现社会主义核心价值观的大爱精神。“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。”要组织动员大学生在各级党委和政府的领导下，与所在地基层群众一同做好自身防护、一同抗击疫情，积极配合所在的社区和村委会，力所能及地发挥自身优势，积极主动地传播正能量，让他们在亲身参与这场没有硝烟的战争中，进一步提振战胜疫情的信心和勇气，进一步增强听党话、跟党走的情感认同，进一步坚定中国特色社会主义“四个自信”。

二是加强信息沟通和舆论引导，保障知情权。当前的疫情防控处于关键时期，各种信息鱼龙混杂，各种谣言满天飞，高校要充分利用信息化手段，建立畅通有效的信息沟通渠道，不回避困难和问题，认真听取学生的意见建议，及时回应学生的重大关切，保障学生的知情权。要积极搭建学生班级、党团支部、学生组织等多层面的在线交流沟通平台，依靠学生党员、学生骨干开展网上主题班会、在线主题党日等丰富多彩的自我教育活动，让大学生们在交流沟通中互相关心、互相鼓励、互相帮助，不断提升应对疫情的科学知识和战胜疫情的坚定信心。

三是加强生命健康和大爱教育，增强抵抗力。高校要充分利用这一重大突发卫生公共事件的时机，加强大学生健康教育和生态文明教育，使大学生自觉加强体育锻炼，提升身体素质，养成良好的卫生习惯和生活习惯，增强自身免疫力。要组织生态、环境、生物等领域的专家学者和优秀学生，通过精品慕课、官方抖音等载体，以视频的方式生动讲述人与自然的和谐共处之道，增强大学生的生态文明和环境保护意识，引导他们尊重自然、敬畏自然，自觉保护野生动物。尤其是生命观教育，要以白衣天使、人民解放军、志愿者等“最美逆行者”的大爱精神、牺牲精神和奉献精神作为生动教材，教育引导大学生珍爱生命，正确理解生命的真谛。

四是加强人文关怀和心理疏导，消除恐慌感。面对突如其来的重大疫情，大学生缺乏足够的生活阅历和必要的心理准备，难免会产生恐慌情绪和心理压力。高校要充分发挥心理健康教育中心的作用，通过开通心理咨询热线、聆听工作室、心理健康公众号等多种形式，既要“点对面”地传递特殊时期心理健康知识，帮助大学生做好个人心理调适，培养理性平和的阳光心态，提升应对重大突发事件的能力；又要“一对一”地解答学生的各种心理问题，特别是对于身在疫区的大学生，要主动联系、主动关心，指派专门的心理教师帮助他们做好心理调适和疏导，正确面对疫情，消除恐慌感，减轻心理压力和负担。对于家庭经济困难学生、学业困难学生、就业困难学生等特殊群体，更要“点对点”做好服务，有针对性地帮助他们解决实际问题。

（作者系北京交通大学政研室副主任、副研究员）

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