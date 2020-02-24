教育部：原则上疫情得到有效控制前高校不开学

人民网北京2月24日电（孙竞）今天，教育部党组书记、部长陈宝生主持召开党组会，传达学习中央关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，研究贯彻落实工作。会议对做好教育系统疫情防控、有序推进当前教育工作作出部署。

一是毫不放松抓好疫情防控工作。要在当地党委和政府领导下，及时调整完善防控措施，落实差异化防控策略，精准到县、精准到校、精准到人、精准到事，扎实将“严防扩散、严防暴发，确保一方净土、确保生命安全”落到实处。

二是进一步做好在线教育教学。要加强以爱国主义教育为主要内容的思想引导，进一步完善中小学网上教育教学平台建设，完善中小学在线教学资源审核机制，制定高校一校一策、一校多策的在线教学方案。关心学生身心健康，开展教学内容改革和教学模式方法创新。

三是统筹谋划中小学开学工作。要压实属地责任，强化省级教育部门统筹，以县为主，根据当地疫情发展情况，科学研判评估，制定错时错峰开学方案，做好教学衔接。

四是统筹谋划高校开学工作。要坚持属地原则、建立跟踪台账、做好开学准备、落实错峰返校。原则上疫情得到有效控制前大学生不返校、高校不开学；高校开学后，要严格措施，加大校园管理力度。

五是加强开学疫情防控工作指导。教育部成立高校疫情防控专家应急工作组，指导各级教育部门和学校做好疫情防控和应急处置工作。组织专家编写高等学校、中小学、幼儿园新冠肺炎防控工作指南。

六是抓好年度教育重点工作。要按照党中央决策部署，坚定必胜信念，深化教育领域供给侧结构性改革，配合打好三大攻坚战和“六稳”工作。要按照2020年全国教育工作会议部署，切实加强组织领导，抓好各项重点任务落实，确保“收官之年”圆满收官。

(责编：孙竞、岳弘彬)