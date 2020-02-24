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教育部华中师范大学心理援助热线平台开通

2020年02月24日12:38  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月24日电（孙竞）近日，教育部华中师范大学心理援助热线平台正式开通 ，该平台面向社会公众提供疫情相关的心理援助热线和网络支持服务，最大可满足1000人同时求助，每天开放14小时，早8时开始至晚10时结束。

该平台特别面向湖北省及武汉市防疫工作一线的医护人员、新冠肺炎患者及家属、公安干警及安保人员三类人群提供精准心理援助，同时面向公众提供服务。求助者可通过拨打心理援助热线电话、微信咨询及小程序咨询三种方式进行心理咨询。目前，平台汇聚了200多所高校和其它机构的专业志愿人员。已有轮值和后备心理咨询师3000余位，督导师200余位。已经组织100余名督导师开展热线技能培训，近25000人次参与。

该平台由教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室牵头，在华中师范大学“青少年网络心理与行为教育部重点实验室”已有心理援助热线平台的基础上，组建新的“教育部华中师范大学心理援助热线平台”，并发动教育部心理学类专业教学指导委员会、全国应用心理专业学位研究生教育指导委员会、高等学校心理健康教育专家指导委员会和中国心理学会“安心行动”网络，广泛动员来自全国的经验丰富、资质优良的心理咨询专业人员加入。平台由华中师范大学心理学院、青少年网络心理与行为教育部重点实验室、人的发展与心理健康湖北省重点实验室具体组织运行。

(责编：孙竞、熊旭)
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