谨防“停课不停学”认识误区  积极推进教育教学改革

新冠肺炎疫情爆发以来，各行各业针对疫情作出适当调整。教育部要求各地教育部门和学校认真做好延期开学期间“停课不停学”工作。元宵节过后，大中小学教师都紧锣密鼓地开展“云课堂教学”，我们应谨防“停课不停学”的认识误区，应尊重教育教学客观规律、从实际出发，借机积极推进教育教学改革。

谨防“课堂至上”，注重发挥家庭教育功能

“离校不离教，停课不停学”是响应国家防疫号召部署的教育举措，具有“学习不延迟、疫情严防控”双重目标。但是，一些学校认为“不停学”就是“要开展线上教学安排”，因而产生许多表单填报、“花式”电子课程表。这是一种“课堂至上”的错误做法，也是一种形式主义的反映。

学校教育、家庭教育和社会教育都是教育的重要组成部分。防疫期间，学校教育尤其是课堂教学不便开展，不应成为“不停学”的重心；而应转为以家庭教育为主，注意发挥家庭教育功能。特殊时期，孩子和父母相处时间最多也最密切，正是加强家庭教育的好时机。父母和孩子也是“教与学”的双方，应该根据学生成长阶段和自身特点，开展具有意义的家庭学习。试想，父母与小学生一起看看励志小故事、做做科学小实验、玩玩趣味游戏不是“教与学”吗？中学生多读读名人传记、看看历史记录片、写写作文日记，不是“教与学”吗？大学生在家里帮父母做做饭、打扫卫生，看看经典著作，做做自己学业、职业和人生规划不是“教与学”吗？此外，在线教学依赖网络质量，不少偏远地区限于经济、技术条件不能开展线上教学，那他们的学习就会因此中断吗？我们应该清醒认识到防疫期教育的特点，而不只是把课堂照搬到网络中，而是应该提供学生合适的教学资源。

谨防“本本教学”，注重培养学生综合素质

当前网课教育主要是以课本知识为基础，配套资源包括演示PPT、视频、音频等阅读材料，甚至比以往学习资料更多。在课堂日程安排不变条件下，对于缺乏网络学习经验的学生来说，无疑是增加了学习负担量。但也忽略了对学生第二课堂的引导，缺乏对学生创新能力的培养。尤其在疫情背景下，应该加强疫情防护知识教育、卫生健康宣传、心理疏导辅导。这次疫情防控中产生了许多可供大中小学生学习的自然科学或社会科学素材，学校可借此契机加强这些方面的教学，培养学生的科学精神和人文精神。这次疫情给予学生更多的时间了解课本之外的知识，避免卷入“唯分数唯升学”的漩涡。

另一方面，居家好读书应是出于长远考虑。学校、教师应该把社会现实问题纳入教学之中，引导学生认识人与自然、人与社会的关系，培养学生尊重客观世界、科学理性行事的习惯，培育学生关心国家社会、兼济天下百姓的胸怀。同时，应加强对学生中华优秀传统文化的熏陶，让学生走进《诗经》《论语》《孟子》《大学》《中庸》等国学经典世界，养浩然正气，育报国赤心。特殊时期这些方面的教育，显然比单纯课本知识教育更具时效性、更富体验感，更能培养德智体美劳全面发展的新时代青年。

谨防“主客颠倒”，注重引导学生自主学习

现代教育强调以学生为中心、以学生为主，注重引导学生学会自主学习、自我管理。因此，不能将“不停学”误解为“不停管”“不停灌”“不停教”。尽管在不同的学龄阶段，学生的接受和自控能力各有不同，但整体趋势是要培养学生养成良好的学习习惯、掌握独立自学的方法。例如，给小学生讲古代求学故事、中学生以《劝学》作为首次学习内容、大学生在导师下进行学术研究等。防疫期间，本应赋予学生更多自由学习时间，成为“我要学”的主人；而不应让其疲于应付一个个课程作业、一个个手势打卡，成为“要我学”的奴隶。不少家长抱怨，孩子开启了“朝七晚九”的学习日程，又有不同课程学习群，电脑手机Pad齐上阵，一度出现“手忙脚乱”态势。如此填鸭式网课相当于线下课堂的加强版学习，学生不免感到身心疲惫，也违背了“停课不停学”的初衷。如果这种错误认识不予及时纠正，就容易导致学生厌学情绪叠加，反而增加了负面效果，削弱学生探索热情和创新能力。教育部也表示，“对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长。”因此，防疫期间，居家学习应该重点引导学生学会独立学习、独立思考，提高自学自控能力。

谨防“形式创新”，注重“金师”“金课”建设

在这次“停课不停学”的号召下，严阵以待的全民网络学习大幕拉开，且出现许多“新奇玩意儿”形式融入网课教育，关注量一跃超过“网红直播”。线上开学典礼、空中课堂、学科教学、数字作业、接龙打卡、体育蹦迪等悉数登场，热闹非凡。但是，实际上一些学校对对网课质量把关差强人意，存在部分教师课堂形式很花哨，但一堂课下来学习实际收获很少的现象。过于创新的教学形式，也容易使学生学习不够专注，尤其是小学生家长抱怨“孩子听一会就玩起来”。此外，学生、家长缺乏挑选课程经验，容易陷入互联网“信息迷航怪圈”。例如，有家长感慨“在家搜小学的语文、数学课，就能弹出来一大堆，选起来眼花缭乱，也不知道哪个质量好，哪个适合孩子”。因此，网课只是形式，技术只是手段，真正好的教学关键还在于教师教学水平、教学资源质量。因此，教育部门和学校应仍应以“金师”培养、“金课”建设促进网课质量提升。

疫情期间，“停课不停学”对于教育部门、学校和教师于说，是新的挑战，也是推进教育教学改革的新机遇。我们应该牢记教育教学的初衷，正确分析疫情防控期间教与学的需求和特点，正确认识和实践“停课不停学”。

（作者：徐拥军，管理学博士，中国人民大学信息资源管理学院教授、博士生导师。龙家庆，中国人民大学人文北京研究中心助理研究员。）

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