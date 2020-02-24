原标题：侯建彬：所有美好事物必须付出代价

央广网经济之声高端对话专栏《爱评论》“崇岭计划”新经济企业掌门人系列访谈本期播出：经济之声主持人梁婧对话作业帮创始人兼首席执行官侯建彬。

侯建彬，北京大学硕士研究生毕业，曾任百度知识体系总负责人，2014年创立作业帮。

梁婧：我听说在公司里大家都叫您侯老师，您家里有两个孩子，您在给孩子辅导作业的时候，会感到焦虑吗？

侯建彬：还好。我感觉教育其实是三个事情：第一，要看孩子本身的天性，每个人天分其实不太一样。第二，要看你能带来什么样的资源，去帮助这个天性的成长。第三，孩子成年以后要为社会做价值创造。好的教育本质上是在孩子天分、教育资源、社会价值创造这三个层面做更高效地匹配。

梁婧：您怎么看待目前线上和线下教育的格局变化？

侯建彬：教育是上千年的行业，老师自古以来就有，这个行业一直在变化当中。中国教育行业近30年高速发展，我认为经历了3个阶段。前10年，主要以出国、留学、英语培训等为主。中间10年，所谓学科教育或者小学、初中、高中阶段教培蓬勃发展起来。最近几年，在线教育因为技术进步、家长对于教育资源品质的追求等，发展速度比较快。

梁婧：您说在线教育目前市场渗透率达到10%，如果仅从这个数字来推断，未来在线教育潜力还很大吗？

侯建彬：从目前行业格局看，在线教育渗透率远远不到10%。体验过、了解过在线教育的用户有10%，但是真正在使用在线教育产品的用户，远远不到这个值。我们认为未来这个数字至少在30%。

梁婧：怎样才能从目前不到10%到30%，中间要跨越一些什么样的隔阂？

侯建彬：核心还是两点。第一，不断提升在线教育产品的质量和品质。第二，如何通过在线教育把好的供给传递给二到六线城乡孩子们。

梁婧：在您眼中，什么是好的教育产品？

侯建彬：从学科教育领域看，我们定义好的教育产品应该包含几个要素。第一，能激发孩子学习兴趣。第二，能拓展孩子见识。第三，能教授孩子真正的方法。授人以鱼，不如授人以渔。第四，能培养孩子的品格、人格。在作业帮定义里，一个教育产品具备这四个要素，就是不错的产品了。

梁婧：对于一个好的教育产品，普通用户脑海中有两个组成部分：好老师+好课程。对人才的投入成本是你们最大的成本，对吧？

侯建彬：我们秉持两个理念。第一，教育培养的是人，本质上是跟人相关的事情。所以，我们会严格筛选真正优秀的老师，进入到公司体系中。第二，所有美好的事物必须付出代价。我们为师资付出代价不光在薪酬、福利、回报上，还包括筛选工作等，作业帮从2017年9月开始做师资校招，录取比例一直非常低，100份简历最后录用2个。

梁婧：产品要传递到用户那里需要技术支撑。您认为现在在线教育的技术有难点吗？像AI、大数据等技术，是否存在巨大的隔阂和差距？

侯建彬：纯技术本身没有太多难点，中国互联网技术发展20年，无论是人才厚度还是技术成熟度以及不同公司之间对技术的应用已经比较普遍，没有太大差异，但是对技术的运用差距是比较大的。同样一个技术，在月活100万的平台上和月活1亿的平台上使用效果是不一样的，背后掌握的数据也不一样。同样是直播技术，对一个只有5万学员平台的考验，和对作业帮这样秋季正价课97万用户同时上课的考验，也不可同日而语。

梁婧：所以说技术是否能够体现出优势，取决于平台本身的体量大小？

侯建彬：这毫无疑问，同时也和产品形态有关。作业帮在发挥技术价值，为孩子们提供更棒的课程层面，做过很多尝试和探索。比如我们有绿幕直播技术，和拍电影一样，老师在一块纯绿色屏幕前上课，但是呈现给孩子们时，绿色背景被换成了各种丰富的课程场景，这需要用到很多富媒体技术，从而让课堂变得生动有趣。

梁婧：目前的在线教育行业需要持续不断的资金投入，是资金密集型行业，您是否同意？

侯建彬：从目前情况看，是的。这和行业发展阶段有关，任何新行业都要经历一个投入期，在线教育目前也处于投入期。资本对在线教育行业贡献很大，这一定是好现象，任何一个行业钱涌进来了，哪怕中间有一点泡沫，哪怕速度稍微快了一点，但整体给这个行业带来的一定是更好的人才、更好的技术、更多的用户。

梁婧：我看到一个数据，某家企业获客成本已经达到了1300块钱一个人，这个成本太高了。不仅如此，有些教育公司爆雷倒闭，这是不是资本快速进入之后催熟行业产生的泡沫？

侯建彬：第一，这个现象的确存在。第二，这些问题并不是资本单一导致的。很多行业资本也在大规模涌入，但那些行业的发展也可以很健康。第三，可以从两个角度看这些问题。第一个角度，跟行业所处阶段有关。这个行业处于早期，意味着从业者需要被筛选；用户需要被培育、被告知，这是市场培育的成本。第二个角度，很多问题本质上是经营和组织问题，不是资本的问题。

梁婧：教育扶贫是对一个地区的最大助力，因为扶的是智力和未来长期发展的可持续动力。您认为线上教育的技术和产品如何助力教育扶贫？

侯建彬：第一，扶贫有短线，也有长线。对人的投资、对教育的投资，是最长线的扶贫，是最有意义的事情。第二，和我个人经历也有关系，我从河北农村走出来，是靠教育一步步让自己获得更好的舞台，所以我深刻感受到教育改变命运的力量。第三，作业帮对中国K12教育行业带来的变化、影响超出我们的想象。我最近跟大概有一百多个用户做了电话访谈，很多用户都在中国偏远地区，很多地方的师资力量比我们想象得还要差，有学校经常换老师，一个学期可以换两个老师，孩子学习缺乏连贯性。我看到，我们的业务在发挥很大价值和作用；同时我也看到，我们需要做更多工作，把直播课尽快推向这些地区。

梁婧：在您和这些家长近距离沟通过程中，有没有让您感触特别深的事情？

侯建彬：有一位农村家长，孩子大概考了不到60分。

梁婧：哪个科目？

侯建彬：数学，刚上四年级。他家里条件不太好，当地辅导机构比较贵，尤其是一对一形式的。对很多家庭来说，真正顶级的教育资源是一种奢侈品，家长会有一种无力感。所以，我和家长说，我们有直播课服务，你可以用；我们的辅导老师提供免费一对一答疑；还有拍照搜题工具，你都可以用。是否能帮到这个孩子，我还不是很确信。

梁婧：因为教育这个事情是很复杂的。

侯建彬：很复杂。但是有一点让我对我们国家和民族充满强烈信心，跟我沟通的所有家长，无一不对自己孩子的教育和未来充满期待。他们都说，自己可能没读完初中、高中，但是他们的孩子一定要读出来。我从他们身上看到这种强烈的期待，我自己也感同身受。

梁婧：您怎么理解企业家需要“低头看路，抬头看天”这句话？您觉得抬头需要看什么？

侯建彬：非常好的问题。做企业存续经营会有很多思考惯性和行动惯性，也会陷到业务细节里出不来。其实，只要抬头看天，无论看什么都有帮助。第一，不谈具体问题是一个大原则。这也是崇岭计划学习型组织给我们带来的帮助和启发，可以放下公司实际问题，放空大脑，聊一些无关的话题。第二，理论联系实际。那些放空的问题最终会落到企业经营中，比如崇岭计划带我们去西柏坡参观学习，看似和企业经营无关，但其实我思考了很多和组织相关的问题，觉得很有帮助。

梁婧：2020年您对作业帮的期待是什么？您希望作业帮达到多少分？

侯建彬：我对作业帮2020年的整体期待是：一、打磨课程品质，修炼内功。二、依然要保持高速增长。三、打造一个强壮的组织。因为只有一个强壮的组织，才能为用户释放和传递真正的产品价值。取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。所以我们定目标永远都是100分。

（来源：央广网）

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