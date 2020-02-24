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陕西财经职业技术学院党委书记院长给全体同学回信

2020年02月24日17:41  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月24日电 （记者何淼）近日，陕西财经职业技术学院收到500多名学生汇报自己的思想、学习、生活状况的信。2月22日，该院党委书记张志华、院长程书强给全体同学写了一封题为《团结拼搏战疫情 砥砺奋进迎春归》的回信，希望他们致敬英雄，牢记担当，健康防疫、共克时艰，立志自强、勤奋自勉。

回信摘录如下：

团结拼搏战疫情

砥砺奋进迎春归

——书记院长在新冠肺炎疫情防控期间给全体学生的回信

亲爱的同学们：

你们好！截至目前，学院已收到500多名同学们的回信，还有许多同学陆续通过微信、抖音等形式，汇报自己的思想、学习、生活状况。看到你们按照学院的统一部署，主动配合辅导员、班主任、所在社区和当地政府做好疫情防控工作，做到了居家有规、防护有章；看到你们自觉遵守国家法律法规，“不信谣、不传谣、不造谣”，主动参与防疫工作，带头维护社会秩序，做到了心中有戒、行动有为；看到你们合理计划假期，认真完成线上课程，坚持学读国学经典，自觉帮助家人分担家务，做到了安排有方、行止有爱。我们感到非常欣慰!

疫情无情人有情，温情处处暖人间！我院130多名同学以青年志愿者身份活动在各地疫情防控一线，让我们感到自豪和骄傲。起而行之，方为青年！你们以实际行动诠释了我院大学生的责任担当和精神风貌。

同学们，蔓延的疫情虽然让大家活动受限，宅在家中，但我们身在隔离，心向世界。在感受疫情的肆虐、生命的脆弱的同时，我们更加明白了尊重自然，敬畏生命的重要；在看到祖国的伟大、人民的坚强的同时，我们更加理解了致敬英雄，牢记担当的内涵；在直面人性，审视自我的同时，我们更加懂得了洞察社会，觉悟人生的意义；在健康防疫、共克时艰的同时，我们也要更加立志自强、勤奋自勉。随信寄上几句话与同学们共勉：

——大学之道，在明明德。同学们， “大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”大学带给大家的不仅仅在于传播知识、传承文化，更在于塑造精神、谱写未来。他日，若学业有成，请你们做像钟南山院士那样的人！有院士的专业、战士的勇猛、国士的担当；他日，若学业有成，请你们做像奋战在抗疫一线的医护人员那样的人，有仁爱之心，有奉献精神。“不计报酬，无论生死”，为了国泰民安，负重前行；他日，若学业有成，无论你们从事何种职业，请你们做一个有信仰的人，有家国情怀的人。人民有信仰，民族有希望，国家有力量！希望你们胸怀信念，意志坚定，与智者为伍，与善者同行，心怀苍生，大爱无疆！

——艰难困苦，玉汝于成。同学们，中华民族几千年的绵延庚续、生生不息，历经了无数的艰难险阻、大灾大难。1998年的抗洪救灾，2003年的抗击“非典”、2008年的汶川地震都历历在目。筚路蓝缕，以启山林。历史上每一次灾难，给予中华民族的不是屈服、而是抗争，不是毁灭、而是生机，中华民族不断从羸弱走向强盛、从苦难走向辉煌，五千年来，我们中华民族一直屹立于世界东方。过去的事实证明，任何苦难都不会击垮我们，今天我们遇到的困难，只是暂时的，我们必将战胜。

——殷忧启圣，多难兴邦。同学们，除夕之夜，一架架飞机满载医疗物资、腾空而起，一批批“逆行者”星夜兼程、驰援湖北，从党员干部到普通职工，从工人农民到青年学子，从港澳同胞到海外华人，从企业家到拾荒者，有钱的出钱、有力的出力，汇成勠力同心的爱心洪流、舍己救人的英勇事迹、甘于奉献的志愿行动，充分彰显了一方有难、八方支援的民族精神。广大党员干部和人民群众积极投身疫情防控第一线，用实际行动，践行初心使命，诠释了对党和人民的忠诚、诠释了社会主义核心价值观的时代内涵。更加坚定了我们对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

——危中有机，觉悟人生。同学们，此次疫情危机将国家前途和个人命运紧密地联系在一起，灾难是现实的教科书，冷静面对疫情，理性分析，深入思考，积极行动，必有所获。对于学生来说，要在抗击疫情的历练中，加深你们对生活的理解和感悟，要调整心态，主动适应新的学习方式和理念，将学校教育和社会课堂有机结合，将学习力、思想力和行动力有机结合，将理性的判断和科学的实践有机结合。只有如此，我们才能从容应对突如其来的挑战。

——宅其身心，抱道而行。同学们，“万物得其本者生，百事得其道者成。”希望同学们珍惜这个特殊的“寒假”，响应学院号召，每天完成线上学业的同时，做到“三个一”：每天学读一个小时的国学经典；每天参加一小时的家务劳动；结合自己专业撰写一篇3000字的社会调查。“性静情逸，守真志满”，“为者常成，行者常至”。只有潜心“问道”，知行合一，才能实现更高远的目标，创造更加美好的生活。

同学们，这段特殊的日子，对于年轻的你们而言，是一次前所未有的考验，也是一次沉淀自己的机会，更是一次在实现自主、自立、自律道路上的磨练。今天的中国，无论遇到什么样的“风霜雨雪”，都无法阻挡中国人民奔向美好生活的坚定步伐。

冬必去，春必归。疫必退，学必成。

期待着同学们怀揣积极奋进之心，重聚春意盎然的校园！

陕西财经职业技术学院

党委书记：张志华

院 长：程书强

2020年2月22日

(责编：李枫、熊旭)
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