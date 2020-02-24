到人民最需要的地方去：北大选调生集体学习总书记回信精神

一个时代有一个时代的使命，一个时代有一个时代的召唤。新时代、新征程、新思想、新起点、新方向，习近平总书记在给正在北京大学首钢医院实习的西藏大学医学院学生的回信中对同学们提出殷切希望，“希望你们珍惜学习时光，练就过硬本领，毕业后到人民最需要的地方去，以仁心仁术造福人民特别是基层群众。”这不仅是对17名医学生提出的期望和鼓励，更是对广大青年学生的期望和鼓励。

“到人民最需要的地方去”，这是新时代对北大毕业生发出的时代召唤。为了深入学习、传达、落实、践行总书记重要回信精神，2月23日晚，北京大学学生就业指导服务中心组织西藏、新疆、宁夏、湖北、广西、甘肃、四川、湖南等八省区市选调生代表、2020届已签约选调生代表等共30余人，以专题视频会议的形式，集体学习习近平总书记给在北京大学首钢医院实习的西藏大学医学院2015级本科班同学回信精神，回溯北大选调生扎根基层、服务人民的初心，激发北大选调生继续砥砺奋斗的动力。

专题视频学习会连线现场

在边疆、西部、基层一线工作的选调生和在校同学一起，一字一句、原原本本学习了总书记回信内容，大家深受鼓舞、倍感振奋，部分选调生代表结合基层工作情况分享了学习感悟。

高尚尚在藏区一线

高尚尚是北京大学医学部护理学院2018届毕业生，目前工作在西藏拉萨市达孜区邦堆乡，拥有医学生和西藏选调生双重身份的他，对这封回信倍感亲切。“总书记在信中鼓励藏大医学院学生坚定献身西藏医疗卫生事业的信念，让我非常受鼓舞。作为一名医学专业的毕业生，我一定发挥自己的专业知识，扎根祖国基层，为西藏的医疗卫生事业奉献自己的力量。”

熊雪宇在藏区一线

物理学院2016届毕业生熊雪宇工作的四川省甘孜州泸定县烹坝镇也属于藏区，总书记的回信更加坚定了他“为甘孜藏区努力工作”的信念，“造福人民特别是基层群众，是我们基层工作者的职责和使命”，学习总书记回信，熊雪宇对基层工作有了更深刻的理解。

宋金芝在防疫一线

“这17位医学生目前正处于临床实习阶段，一下子把我拉回到了3年前，”2017年，宋金芝从北京大学药学院博士毕业，带着北大医学人的“仁心仁术”来到宁夏。如今，作为石嘴山市大武口区青山街道疫情防控工作组副组长的她，承担着7个社区、62个小区、61个卡点的人员摸排管控、疫情防控宣传和后勤保障等协调服务工作。“我们多跑路，群众在家才能待得安心放心，管控结合，才能做到万无一失。”宋金芝在座谈会上动情地讲述到。

戴亚中在防疫一线

湖北和武汉是疫情防控的重中之重，打好武汉保卫战、湖北保卫战事关全局。化学与分子工程学院2018届毕业生戴亚中，是一名土生土长的武汉人，对于身处湖北省黄石市黄石港区社区防疫一线的他来讲，总书记的回信是一剂“强心剂”，他坚信，胜利终归属于湖北，属于中国。戴亚中用三个“永远”来表达自己的理解：永远保持不褪色的家国情怀初心，永远保持不掉队的战斗姿态，永远保持不满足的学习精神。

梁少卿在讲述基层故事

“总书记在信中讲到‘要到人民最需要的地方去’，这正是我毕业时只身一人选择去西部去基层的初心，” 深圳研究生院2013届毕业生梁少卿，如今已经在甘肃省金昌市永昌县新城子镇工作了七年，多年的基层历练让他收获满满，“广阔农村，大有可为，老百姓中蕴藏着大智慧。只有放下北大光环，虚心向老百姓学习，吃别人吃不了的苦，才能练就过硬本领”。

钟梓欧在老乡家中

国际关系学院2014届毕业生、新疆克州阿克陶县皮拉勒乡工作的钟梓欧对广大医务工作者冲锋在前、英勇奋战的崇高精神很有感触，他说，“广大医务工作者是新时代最可爱的人，他们无私奉献全力保障人民安全。作为一名在疆工作的北大人，更要做到守土有责、守土负责、守土尽责，做到守一方沃土、保一方平安。”

陈蒙在基层一线

“在疫情防控的关键时期，我们县扎扎实实做好民生保障工作，急群众之所急，老百姓感受到了我们政府的用心，非常支持我们的工作，”中文系2011届毕业生、广西崇左市扶绥县工作的陈蒙结合防疫工作讲到，“无论什么时候，都要把人民群众的需要放在首位，真心实意为百姓考虑，为人民谋福利。”

戴澧兰在工作现场

法学院2017届毕业生、湖南省张家界市永定区尹家溪镇党委委员、副镇长戴澧兰在基层一线的防疫工作前不久被《湖南日报》作为典型报道。在防疫一线，她扛着摄像机现场采访，通过文字写实、抖音视频等方式将防疫一线的真实情况传播出去。“我们要让群众对政府有信心，对战胜疫情有信心。众志成城，共克时艰，总书记的回信让我感受到了人民的力量，”戴澧兰说，“我们在城镇乡野，对这片土地都爱得深沉。”

各位选调生校友的分享，让已经签约选调生的2020届毕业生深受鼓舞。医学部公共卫生学院赵经纬即将成为一名河北选调生，各位师兄师姐的分享后，她更加坚定了自己的选择，“我会坚定信念，不负韶华，练就过硬本领，带着北大医学人的使命与担当，到人民最需要的地方去，投入祖国基层的卫生健康事业”。最近一直关注疫情的经济学院2020届毕业生沈木已经签约陕西选调生，他表示：“总书记的回信让我很受鼓舞，对于我们即将离开校园的学生，一定要珍惜学习时光，练就过硬本领，毕业后到人民最需要的地方去，用自己的专业知识造福人民。”

“到人民最需要的地方”“造福人民特别是基层群众”，这是总书记对青年学生的殷切希望，也是对高校“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题的再次指引和回答。近年来，北京大学深入实施就业“家·国”战略，不断引导和鼓励毕业生“到人民最需要的地方”建功立业。目前，北京大学每年超过90%的毕业生到国家重点行业和重点地区就业。2019届毕业生赴基层和西部地区就业人数达到576人，为近十年最高，其中429名毕业生签约29个省市自治区选调生和人才专项引进项目，北大选调生总体规模接近2000人。北京大学将进一步按照总书记的要求，响应新时代的召唤，坚定北大学生立志报国、到人民最需要的地方去、造福人民特别是基层群众的信心和决心，鼓励和引导更多的北大学生到人民中去、到基层一线去。

来源：北京大学学生工作部 北京大学学生就业指导服务中心

(责编：郝孟佳、熊旭)