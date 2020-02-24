原标题：疫情期间孩子疫苗如何接种？北京疾控中心解答

疫情期间孩子疫苗如何接种？北京市疾病预防控制中心副主任庞星火表示，儿童疫苗接种前家长可拨打预防接种证上预留的联系电话进行预约，并主动如实告知儿童近期旅居史及孩子的身体状况。实施错峰预约。

2月23日下午，北京市政府新闻办组织召开北京市新冠肺炎疫情防控工作第二十九次新闻发布会，通报北京最新疫情，发布北京疫情防控有关情况，回答社会关切问题。

针对疫情期间孩子疫苗接种的问题，庞星火强调，尽管22日北京市无新发新冠肺炎病例，10天来保持病例新发个位数，儿童疫苗接种仍需要注意以下几点：

一、 接种前

1、医疗机构要保持接种门诊环境清洁、加强必要的通风。接种室应做好消毒并增加消毒频次。

2、为避免等候时间过长、减少与他人接触的机会，接种前家长可拨打预防接种证上预留的联系电话进行预约，并主动如实告知儿童近期旅居史及孩子的身体状况。实施错峰预约。接种机构要合理安排接种人数，减少人群密集度。做好接种环境的疏导工作。

3、接种当天应测量体温，确认儿童健康状况，如出现体温≥37.3℃、严重湿疹、腹泻等情况，请不要前往预防接种门诊，另行预约接种时间。

4、接种当天应给儿童穿宽松且容易穿脱的衣服，家长必须佩戴口罩，做好自身防护。

二、 接种期间

1、儿童及其家长应按照预防接种门诊要求，测量体温后方可进入门诊。

2、在接种门诊内应与其他儿童及家长保持一米以上距离。

3、协助登记台工作人员核对相关信息，如实提供近期健康情况。

4、接种中要尽量注意儿童保暖，接种完成后尽快为儿童穿好衣服。

5、接种后，应在门诊指定区域观察30分钟后离开。

6、接种单位的医务人员接种时及提供服务时应配戴医用口罩，勤洗手。对于接种单位环境经常被人群触摸的部位(如门把手，电梯间等)要加强消毒。

三、 疫情流行期间免疫规划疫苗推迟接种的建议

以下建议仅适用于当前新型冠状病毒感染的肺炎流行期间。

1、卡介苗：4周岁之前的任何时间完成接种均有效。

2、乙肝疫苗：建议12月龄之前完成三剂次接种，每剂次间隔至少28天，超过12月龄接种同样有效。

3、脊髓灰质炎疫苗、白喉和破伤风联合疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成三剂次基础免疫，但12月龄之前任何时间完成三剂次均有效，每剂次间隔至少28天。

4、A群流脑多糖疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成，但12月龄之前任何时间完成两剂次接种均有效，每剂次间隔3个月。

5、麻疹、风疹联合疫苗/麻疹、腮腺炎和风疹联合疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成，但12月龄之前任何时间完成一剂次接种均有效。

6、乙脑疫苗、甲肝疫苗：建议最好按照免疫规划程序完成，但24月龄之前任何时间完成一剂次接种均有效。

(责编：郝孟佳、熊旭)