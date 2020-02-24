原标题：在闽台湾青年积极参与防疫行动

近期，在福建的台湾青年积极参与防疫行动，和大陆同胞共渡难关。

在厦门市海沧区未来海岸社区担任主任助理的符坤龙春节从台湾探亲返回后，筹集到3000多个口罩分发给社区工作者、环卫工人、志愿服务者等战“疫”一线工作者。在漳州创业的台湾青年赖圣勋帮助地方政府疏通从境外购买防疫物资的渠道，采购了一批口罩、护目镜、防护服等紧缺物资。

在福州开咖啡店的90后台湾青年郭屹凡，向一线医护人员赠送咖啡700多杯。在漳浦县马坪卫生院工作的台籍医生张英俊从除夕起投入防疫一线，对当地34名从武汉返乡人员进行医学观察。

在厦门创业的台湾青年范姜锋不仅为创业园区组织拍摄防“疫”宣传片《心手相连 传递信心》，还通过微信公众号及时发布防疫政策、信息和复工复产信息。漳州从事果树种植和苗木培育的台湾青年蔡志阳在春耕关键期，组织返工人员加班加点从事农业生产，努力将疫情带来的经济损失降到最低。

日前，为了全面掌握在闽创业的台湾青年及其企业受疫情影响的程度，了解其复工复产情况、存在的困难及下一步的动向，团福建省委通过福建省台湾青年创业服务中心向在闽创业的台湾青年发放调查问卷，并针对问题认真研判，寻求对策。福建省青年创业促进会以“疫情下创业者的应对之道”为主题展开线上研讨，200多位两岸创业青年讲述了各自企业受到的影响并交流了应对策略。在闽台湾青年表示，要共克时艰，携手共同打赢疫情防控攻坚战。（周伟亮 陈毅桁 中青报·中青网记者 陈强）

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