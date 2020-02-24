原标题：家长陪娃忙，教师“隔空”帮

疫情肆虐，所有学校延期开学，亲子共处时间变得“漫长”。于是，很多家长开始感到不安。面对家里的“小神兽”，怎样让他们玩得开心又学有所得？如何与老师交流沟通，使自己的家庭教育变得科学合理又有效？这一系列问题让家长很是伤神。

据此，浙江省出台了“幼儿园延迟开学期间教育工作提示”，明确提出，当前教育工作开展的场合主要是“家庭”，要将工作重心放在高质量的家长工作上。因此，众多幼儿教师纷纷在线上对家长展开家庭教育指导。

为了让孩子们的居家生活更充实，确保他们科学合理的生活作息，幼儿园给出孩子们居家一日时间和活动安排的建议，供家长参考执行。与此同时，我们还充分利用网络，通过线上互动，为家长提供专业支持，帮助他们成为特殊时期孩子的“专属家庭教师”。

怎样成为一名“专业”的家庭教师呢？幼儿教师又如何进行指导呢？

真实记录，反映居家实情

根据老师提供的一日作息与活动指导，家长就可以引导孩子在一定的时段进行相应的活动。有了家长的陪伴，孩子的活动积极性也高涨了。为更好地给家长提供指导，我们建议家长用文字、录音、拍照或者视频记录下孩子的活动瞬间。

我们发现，记录什么、怎么记录是家长作为记录者的两大困惑。有家长说：“孩子整天都在玩，每天重复那几样，有什么好记的呢？”也有家长用手机随手拍，只要能看出孩子在做什么就行。更有认真的家长跟着孩子的节奏，无论孩子做什么说什么都记录，一天从早记到晚。

记录孩子的活动当然不能流于形式，但也不能成为居家生活的负担。良好的记录形式不仅可以反映孩子游戏的现场，积累孩子的成长印记，也可以让老师了解孩子的活动情况。更重要的是，有了实况和具象，家长才能客观真实地向老师反馈并获得交流。

于是，我们给家长提出了一些记录建议。第一，坚持一个关注点。在全天的游戏活动中，家长可以集中关注孩子每天进行的某一项活动坚持记录。比如，幼儿园倡导孩子居家自理能力和服务能力的锻炼，开展“我是生活小能手”活动，家长就可以每天有针对性地记录孩子做家务的实情。关注一个内容的记录，会为孩子建立一种仪式感，家长也不会觉得盲目和劳累了。

第二，坚持多角度记录。在记录时，家长要注意不重复内容。在同一项活动中，可以通过鼓励和指导，引导孩子玩出新意，每天挑战不一样的难度，从而记录不同的状态和水平。仍以做家务为例，家长可以连续记录孩子参加家务劳动的态度，做事的种类、方法、能力等方面，而不是进行诸如“今天又洗了几个碗”的简单重复记录。

第三，坚持记录真实的常态。家长记录孩子的学习和游戏，一定要客观真实，可以反映孩子的进步和优势，也可以显示孩子的不足和缺点。如果家长总是“报喜不报忧”，容易导致家长或老师对孩子发展水平的误判。如孩子在运动板块进行花样拍球时，遇到的困难、拍球的姿势、持续的时间等，都可以成为家长反馈的内容。真实记录的材料，便于老师了解现实状态，掌握具体情况。

隔空传送，尽显支持关注

特殊时期，线上交流成了老师指导家长成为“专业家庭教师”的“小课堂”。进入居家上班模式的老师，要随时随地接受家长隔空传送的内容并与之交流。

问题再次出现了：说什么？怎么说？有了记录的素材，发送给老师也是很容易的事。可是多数家长在发送之后就等待老师的反馈。他们认为在解读和评价方面，老师是专业的，只要听老师说就好了。但因为信息太多，教师很多时候并不了解前因后果。

于是，我们需要再次给家长支招。

实际工作中，一位老师要面对二三十个孩子，每个孩子的家庭环境和生活方式各异，家长的养育方式也不尽相同。因此，当家长发现问题，需要和老师进行有效沟通并获得指导时，最好能在记录材料后面进行适当的描述，用简单的文字描述孩子游戏活动时的表现。这样一方面便于老师准确掌握实情，从而作出判断和指导；另一方面，通过家长的描述，老师也能发现家长在教育引导孩子方面存在的问题并给予相应的指导，能更全面地保证家园互动的有效性。

虚心接纳，调整改善

家长把对孩子的记录发送给老师，老师会一一进行查看，再根据孩子的实际情况给予评价，并提出一定的指导意见。那么，家长听到老师的指导会怎么想？我们的建议是，家长要客观听取意见，有异议的进行良好的沟通，保证切实解决问题。

首先，无论家长以何种方式进行记录，当他们把材料提交给老师的时候，就是希望能获得交流和指导。对于孩子良好的表现，老师当然会积极鼓励和肯定，对孩子来说就是获得了继续努力的动力。对于孩子欠佳的表现，老师也会提出希望，并指导家长和孩子改进。那么，家长该怎样将老师的要求婉转传达给孩子，做到既不打击孩子，又能完善孩子的行为呢？

比如，运动环节中发现孩子的体前屈姿势不正确，老师会先肯定孩子每天都能坚持锻炼的好习惯，接着指出“如果上身往前趴的时候，两只小手手臂都能伸直去碰到脚尖就更完美了”。通过这样的指导，家长就了解了体前屈的基本姿势，在指导孩子锻炼时也会将肯定与改进更好地结合起来。

其次，因为我们的家园互动还有公共交流平台，于是我们建议家长和老师可以将自己的育儿方法进行分享，吸引更多家长一起学习交流，群策群力为孩子的养育提供更好的保障。这一倡议获得了广大家长的赞同与支持。

家园互动是幼儿园教育的一项重要工作，家长和老师就是一对合作伙伴，两者之间的交流必须保持长期化、日常化。在特殊时期，合作双方必须更专业，才能确保孩子健康成长。

（作者系浙江省衢州市实验幼儿园园长）

(责编：孙竞、熊旭)