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“不管多久，我们誓与武汉共进退”

2020年02月24日09:06  来源：中国教育报
 
原标题：“不管多久，我们誓与武汉共进退”

　　华雨辰在社区分发蔬菜。武汉市青山区教育局供图

　　■战疫故事

　　为方舱医院患者广播，给患者和医护人员送餐，帮助运送分发物资，到高速路口测体温……2月23日下午，在武汉举行的国务院新闻办记者见面会上，武汉市钢花小学音乐教师华雨辰，讲述了她作为一名普通志愿者，在武汉疫情防控一线的故事。

　　武汉青山区方舱医院，每天早上8点多，舱内的广播就会准时响起：“亲爱的患者朋友们，下面为大家带来美文欣赏《武汉，我爱》……”

　　今天，是华雨辰在这里当志愿播音员的第10天。

　　方舱里没有专门的播音间。为防止感染，播音的小台子搭在与病房一墙之隔的过道里，桌子几十厘米高，摆上电脑、架上话筒，人往小塑料凳上一坐，声音就会传到墙的另一面，方舱内的新一天开始了。

　　“早、中、晚各一个小时的广播，每小时有10—15分钟为播音员口播，其他时间为音乐播放。”华雨辰告诉记者，虽然播放时间不长，但背后的信息筛选工作却是海量的。2月14日7:30—8:30第一次播音，她选择了“中国科学院院士透露，疫苗会很快运用到临床，有效的治疗药物也在进一步探索中”的新闻。

　　第一天来青山区方舱医院报到时，防护服等装备还没到位，华雨辰的防护装备只有一个口罩。她的志愿者小伙伴们听说以后，连夜帮忙找来了两套防护服，第二天一早就送到了她手中。和她一样，志愿者们大都身兼数职，司机、搬运工、检测员……哪里需要哪里上，“大家很团结，都有一个共同的目标：打好武汉保卫战！”

　　“90后”的华雨辰大学时曾参加过当年火爆一时的《超级女声》，也曾登上过央视舞台。毕业后，她抛开舞台带给她的荣耀，选择当一名普通的小学音乐教师。“孩子们的笑容才是我最大的幸福。”她说。

　　热爱家乡的华雨辰一直关注着武汉的疫情动态。1月23日，青山区团委招募志愿者，她立即报了名。一开始，她主要为医护人员提供接送服务，开车接送青山、武昌、汉口的医护人员上下班。

　　印象最深的是一位亚心医院的护士长，在上车前一步三回头安慰丈夫自己没事，嘱咐他要把家里的老人和孩子照顾好，一路上电话协调科室人员的加班安排，声音都是嘶哑的。“等红灯的时候，我偷瞄了她一眼，看上去满身疲惫，但是目光很是坚定。”华雨辰说，“他们才是最辛苦最值得感谢的人，我愿意为他们保驾护航。”

　　1月25日，看到医护人员用车情况明显好转，华雨辰又申请加入了疫情防控志愿队，成为二七桥上检测值守的一员，配合交警检测来往车辆人员的体温。因为要人人过关，车辆过检缓慢，大多数司机很配合，小部分有些着急的，华雨辰也能理解。她微笑着道一声“体温正常”，急躁的司机也会点头致谢，还有人会支援他们一些口罩和酒精喷雾，嘱咐他们多保重。最长的一次值班，华雨辰在桥上站了8个小时。

　　结束了志愿者一天的工作，华雨辰回家后会赶紧消毒，然后回房间自我隔离。她当志愿者已有30余天，怕父母担心，一直没告诉老人自己真正在做的事情。

　　华雨辰说：“我不觉得当志愿者很辛苦，因为干着充满力量的事就不觉得累，还有什么比为自己最爱的家乡作贡献更有力量呢？我们不煽情，我们直接上，我们能吃苦，我们够坚定。不知道还要坚持多久，也不管需要多久，我们誓与武汉共进退。”（记者 程墨 特约通讯员 陈学兵）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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