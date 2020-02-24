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困难时刻，也别忘了读书（新语）

张  贺

2020年02月24日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　阅读能给人智慧、勇气和希望。在疫情防控的日子里，让我们更加沉稳坚韧；在迎接未来生活时，让我们的眼光更加开阔

　　

　　近日，一位病患戴着口罩在方舱医院里读书的照片在网上流传，令许多人感佩。一位网友留言说：“静下来，读读书，减压又充电。年轻人，好样的！人应该永远活在希望中！”可谓一语中的。

　　世界上最宝贵的就是希望。即使染病也不忘读书学习，说明他对未来生活充满希望，而希望就是力量。在艰难时刻犹不忘读书，体现的是一种坚韧不屈的精神、一种沉稳自信的品质。曾国藩曾说，唯有读书能改变一个人的气质。腹有诗书气自华，阅读的确是陶冶情操、培育品格的良方。

　　为了配合疫情防控工作，如今许多人都“宅”在家中，有了大把时间，正可以用来读书。

　　疫情牵动着全国人民的心，不少人从早到晚不停刷微博微信，关心着疫情防控进展，有些甚至出现了过度紧张、焦虑、恐惧的情绪。如何自我疏导？此时，找出一本感兴趣的书，静静地读下去，把精神沉浸到书中广阔的世界，能够凝心定神，有益于健康。而且，以书为伴，减少出门，也是对抗疫前线的一种支援。

　　疫情总会过去，生活终将重回正轨。人是万物之灵长，最重要的能力就是思考和学习。在这样一个特殊的假期，时光宝贵，不能虚掷。因此，居家之时，认认真真思考一下平时想不明白的问题，读几本好书，让大脑转起来、知识随之丰厚起来，才是度过时光的最佳方式。俄国诗人普希金被霍乱困在乡村3个月，创作出了数十篇杰作；牛顿在因疫情而居家隔离时发现了许多重要的物理学定律……我们普通人无法和这些伟人比肩，但可以珍惜时光，利用空余时间看看书，为未来的工作生活做好学识储备。

　　阅读能给人以智慧、勇气和希望。在疫情防控的日子里，让我们更加沉稳坚韧；在迎接未来生活时，让我们的眼光更加开阔。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月24日 13 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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