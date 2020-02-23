朱民：以十倍努力推动疫情之后经济反弹

2020年2月22日上午，清华大学五道口金融学院高管教育中心“在线大讲堂”第二场讲座如约而至，清华大学国家金融研究院院长、IMF前副总裁朱民做了关于“2020年经济发展新形势”的主题分享。朱民结合当前新冠病毒肺炎疫情的宏观影响，以及中国即将迈入高收入国家行列的大背景，介绍了实现我国经济2020年增长目标的政策和抓手。

自新冠病毒肺炎疫情发生以来，全国上下万众一心，为抗击疫情付出了不懈努力，但是疫情造成的损失也是巨大的。朱民认为，从总需求、总供给和整体宏观经济周期环境看，此次疫情对经济的影响远远超过2003年的“非典”疫情。他预计，今年前两个月全国消费将减少1.38万亿元人民币。“对于经济受到的巨大负面冲击，我们要有深刻的理解，”朱民说道，“这次疫情的影响是严重的，需要以十倍的努力来推动经济反弹！”

“因此，需要争分夺秒，控制疫情和复工两手抓，需要以结构性政策支持，需要打通中央和地方，需要政府和市场共同发挥力量。经济停工二十天，第一笔需求从哪里来？我觉得政府部门可以加大和提前采购，作为支持复工的第一笔需求。”朱民说。

朱民还表示，目前，政府部门已经从宏观层面出台了很多很好的政策，从金融流动性支持、财政税费支持、海关出口支持等各方面来保障企业复工。但是政策的落地有个过程，需要迅速到位，给企业灵活性和自主性，以及充分的后勤保证。

2020年，中国人均GDP预计将达到1万美元，跨过高收入国家门槛。朱民老师认为，疫情是影响当下中国经济很重要的一个方面，但我们需要把它放到一个更宏大的叙事之中，这是从根本和长远来看更为重大的历史阶段。

但是，从中等收入国家迈向高收入国家并非易事，如何为中国走向高收入阶段打下一个好的起点？朱民认为，一方面应该继续改革和开放，克服非市场化服务业劳动生产率低这个瓶颈。另一方面，在抗击疫情的过程中，科技创新（网络+云+AI+5G）发挥了巨大作用，疫情过后无论是企业运行还是居民线上消费和生活，都将迎来新一轮的数字化高潮，可以在此基础上进一步推动数字化和智能化，来拥抱新经济的未来。

“如果一系列的政策能够落地，重点突破的话，我们对实现2020年的经济和社会增长目标还是很有信心的。关键是，要有一个强有力的经济反弹。”他说道。

本次讲座作为清华五道口在线大讲堂第二讲在十余家媒体平台同步直播，全网范围在线观看人数超过240万。“在线大讲堂”是清华大学五道口金融学院高管教育中心面向公众推出在线公益学习计划中的重要组成，涵盖以下六个模块：宏观展望、行业应对、管理实践、金融趋势、科学新知、健康管理。在线学习计划还包括在线学习包，整合清华教育资源，围绕宏观、金融、科创三大主题，提供在线学习资源。此外，为清华五道口校友定制了专属学习资源,包括校友专属讲座、读书会、分享会及内部学习资料等。

(责编：熊旭、孝金波)